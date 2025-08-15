Долги — больше миллиарда, канадские звезды ушли, но есть Козлов и много молодежи. Что ждет новый «Салават»?

Долгов слишком много
В прошлом сезоне «Салават Юлаев» впервые за шесть лет выиграл бронзовые медали, попав в четверку лучших команд по итогам плей-офф КХЛ. После такого результата от клуба ждали мощной селекции и увеличения бюджета на зарплаты хоккеистов. Но происходящие в межсезонье события все больше разочаровывают уфимских болельщиков.
Руководство «Салавата» поменяло трансферную политику и не только не увеличило бюджет, а, наоборот, радикально уменьшило расходы. Причина в огромных долгах башкирского клуба — по информации «СЭ», их сумма превысила отметку в 1,1 миллиарда рублей.
Однако переход в режим экономии пока даже не позволяет погашать кредиторские задолженности. По нашим данным, общие расходы «Салавата» в новом сезоне составят чуть менее двух миллиардов рублей. Этих средств достаточно для текущих трат, но не для закрытия займов.
Огромные долги взялись не на пустом месте — республика постоянно ставила перед «Салаватом» высокие задачи, но не могла обеспечить соответствующее финансирование. Выходом из ситуации стали многочисленные кредиты. Руководство региона обещало постепенно заниматься их погашением, но в итоге клуб остался без поддержки. Главной задачей менеджмента перед этим сезоном было уложиться по зарплатам в сумму 500 миллионов рублей. Сейчас платежка составляет 484 миллиона, а значит, цель успешно достигнута.
Ливо ушел. Что с Хмелевским?
Клубу пришлось пойти на крайние меры и расторгнуть контракт с главной звездой команды Джошуа Ливо. Формально — из-за опоздания на сборы в положенные сроки, 10 августа. Легионер не хотел покидать уфимскую команду, но руководство нашло метод для расставания с ним. И вроде бы все в соответствии с регламентом, но с репутационной точки зрения такое расторжение выглядит плохо.
При этом, если бы не затянувшееся оформление визы Ливо, то расставание с ним можно было бы полностью исключить. Выплачивать огромную компенсацию нынешний «Салават» не в силах.
По нашей информации, менеджмент уфимцев не планирует обменивать нападающего Александра Хмелевского. «Салават» взвинтил ценник на американца до максимума, поэтому трейд возможен только в случае фантастического предложения от конкурентов. С зарплатой 80 миллионов рублей Хмелевский самый высокооплачиваемый хоккеист команды и в новом сезоне должен стать ее главной звездой.
Каким будет новый «Салават»
«Салавату» удалось продлить контракт с вратарем Семеном Вязовым, который блестяще провел дебютный сезон в КХЛ. В сторону воспитанника уфимцев смотрел «Сиэтл», но клуб сумел отговорить голкипера от поездки за океан. Его тандем с Александром Самоновым смотрится одним из сильнейших в лиге. Новые соглашения подписали защитники Ильдан Газимов и капитан команды Григорий Панин, а также нападающие Александр Черный, Артем Горшков и Артем Набиев. Одним из лидеров «Салавата» должен стать нападающий Денис Ян, который перебрался в Уфу из «Торпедо» в прошлом сезоне. Ожидания от игрока теперь будут выше. Ян зачастую нестабилен на дистанции, но умеет решать в нужный момент — свои 30−35 очков он набрать должен.
Все приобретения уфимцев можно назвать бюджетными. Вряд ли иностранные новички Джек Родуолд и Дин Стюарт оказались бы в Башкирии еще год назад. Их сложно назвать звездными игроками. Родуолд должен закрыть позицию центра второго звена. В нынешних условиях это неплохая замена Нэйтану Тодду. Стюарт — двусторонний защитник, который займет место в топ-4 обороны. Выкупленный из «Витязя» за пять миллионов рублей канадец помимо основных обязанностей еще обладает хорошим броском. Предположительно, Стюарт возьмет на себя функции, которые ранее выполнял Михаил Науменков.
Если новички Николай Хворов и Максим Кузнецов пока смотрятся однозначными резервистами, то Прохор Корбит поборется за место в топ-6. В составе «Химика» он разрывал ВХЛ и стал лучшим бомбардиром плей-офф. Вероятно, Корбит станет одним из открытий предстоящего сезона.
Александр Суворов когда-то считался одним из самых талантливых белорусских игроков, но получил тяжелую травму, из-за которой пропустил полтора года. Нападающему дал шанс «Салават», подписав с ним однолетний контракт. У форварда был приличный сезон в «Северстали», но сейчас его форма оставляет желать лучшего. Однако за место в основной команде он поборется.
Если расставание с Ливо с трудом можно оценить позитивно, то роль Динара Хафизуллина для клуба была переоценена. «Салават» планировал обменять защитника в «Нефтехимик», но в результате ветеран переехал в Нижнекамск уже после расторжения контракта с уфимцами. В Башкирии посчитали такой вариант более выгодным. Хафизуллин стремительно старел в последние годы, а свои очки набирал, играя в основном со звездными легионерами.
Козлов — главный козырь команды
Продление контракта с Виктором Козловым пока остается главным успехом клуба в это межсезонье. Нет никаких сомнений в том, что специалист входит в число лучших тренеров лиги. Козлов умеет работать с молодежью, что в текущих условиях особенно важно.
Козлов — гибкий тренер, который умеет вовремя перестроиться и выжимать максимум из возможностей команды. Серию со «Спартаком» в прошедшем плей-офф «Салават» перевернул с очень большими проблемами с составом. А в регулярном чемпионате давление гораздо меньше — это позволит талантливой уфимской молодежи проявить свои лучшие качества.
В этом сезоне могут выйти на новый уровень молодые форварды Сучков, Набиев и Жаровский. Многого ждут и от лучшего снайпера МХЛ Максима Ильичева, перешедшего в «Салават» из «Витязя». Должен раскрыть до конца свой потенциал Данил Алалыкин. Наверняка Козлов найдет применение талантливому новичку с непростым характером Илье Федотову.
По нашим данным, «Салават» не планирует серьезных сделок до начала чемпионата. В регулярку команда войдет с нынешним составом, а вот перед дедлайном можно ждать качественных новичков — за часть сезона по контракту платить надо будет гораздо меньше.
Сейчас есть две свободные легионерские вакансии, которые можно заполнить сильными иностранцами — это хорошее пространство для маневра. Год назад Ринат Баширов за символическую компенсацию выменял из «Металлурга» Скотта Уилсона, а в результате канадец стал ключевым игроком в Кубке Гагарина. Похожего усиления зимой в Уфе ждут и сейчас, надеясь собрать боевой состав ближе к плей-офф.
На перспективы уфимской команды можно смотреть с умеренным оптимизмом. Она способна побиться за место в четверке в конференции. Более сильные на бумаге составы не гарантируют успеха конкурентам. Да и в истории КХЛ бывали случаи, когда клубу удавалось добиваться высокого результата с относительно скромным бюджетом. Совсем списывать «Салават» со счетов пока рановато.
Автор: Радмир Сахибгареев