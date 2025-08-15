Долги — больше миллиарда, канадские звезды ушли, но есть Козлов и много молодежи. Что ждет новый «Салават»?

«Салавату» удалось продлить контракт с вратарем Семеном Вязовым, который блестяще провел дебютный сезон в КХЛ. В сторону воспитанника уфимцев смотрел «Сиэтл», но клуб сумел отговорить голкипера от поездки за океан. Его тандем с Александром Самоновым смотрится одним из сильнейших в лиге. Новые соглашения подписали защитники Ильдан Газимов и капитан команды Григорий Панин, а также нападающие Александр Черный, Артем Горшков и Артем Набиев. Одним из лидеров «Салавата» должен стать нападающий Денис Ян, который перебрался в Уфу из «Торпедо» в прошлом сезоне. Ожидания от игрока теперь будут выше. Ян зачастую нестабилен на дистанции, но умеет решать в нужный момент — свои 30−35 очков он набрать должен.