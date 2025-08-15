Ричмонд
«Можно поставить пятёрку». Артюхин — о селекции «Спартака»

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о трансферной кампании московского «Спартака» в это межсезонье.

Источник: Чемпионат.com

«Самое основное — костяк в “Спартаке” сохранился. Какие-то ребята ушли, но на их место пришли хорошие хоккеисты. Отмечу подписание Тодда. Это очень хорошее приобретение для клуба. И, конечно, что Ружичка остался в команде. Контракт на два сезона — классная работа спартаковского менеджмента. Молодцы, что его оставили. Парень очень хорошо проявил себя в КХЛ, особенно во второй части сезона. Сначала втягивался, привыкал к нашему хоккею, но вторая половина — шикарная. Забивал много шайб, полезно играл на команду. Уверен, этот сезон он ещё лучше проведёт. Это огромнейшее усиление для “Спартака”.

Слышал, у него были переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги. С ним “Спартак”, возможно, сможет пройти дальше в Кубке Гагарина. Выводы сделали, поэтому шансы хорошие. Думаю, полуфинал для “Спартака” будет отличным результатом, учитывая бюджет клуба. С теми ресурсами, которые есть, им можно поставить пятёрку за летнюю трансферную кампанию», — цитирует Артюхина Legalbet.