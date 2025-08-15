Ричмонд
Илья Ковальчук рассказал молодым хоккеистам, как нужно добиваться успеха

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук дал совет молодым хоккеистам: не сбиваться с пути и окружать себя правильными людьми.

Источник: Чемпионат.com

— Какой главный совет вы бы дали сейчас молодым хоккеистам?

— Не сбиваться с пути. Ставить перед собой цель и идти к ней. Это самое важное. В современном мире очень много факторов, которые могут увести не в ту сторону. А ради того, чтобы чего-то достичь, нужно от много отказаться. Кто эту истину быстрее поймёт, у того обязательно всё получится. И, конечно, ещё очень важно, чтобы рядом с тобой на протяжении карьеры были правильные люди, — приводит слова Ковальчука Legalbet.

Последним клубом 42-летнего Ковальчука был московский «Спартак», за который он играл в КХЛ с декабря 2023 года по март 2024 года. Всего в КХЛ Илья провёл 432 матча, в которых набрал 404 очка — забросил 174 шайбы и отдал 230 результативных передач с показателем полезности «+58». В НХЛ российский нападающий принял участие в 926 матчах, набрав 876 очков — забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи.