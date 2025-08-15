Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Гендиректор «Авангарда» — о Ткачёве: то, что требует Ги Буше, не совсем подходит Володе

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался об уходе нападающего Владимира Ткачёва из клуба.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, 19 июля «ястребы» расторгли контракт с хоккеистом, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».

«Вот буквально вчера на тренировке спросил у коллег, которые отлично разбираются в хоккее: “Отбросим все обстоятельства — смог бы Володя сейчас в этой команде соответствовать требованиям тренера?” И ответ был: “Нет. Он другой хоккеист”.

Уверен, что, например, в «Металлурге» у него всё получится, потому что они играют в другой хоккей. То, что требует наш тренер, не совсем подходит Володе. Такое бывает. Это не вопрос личного конфликта или того, что мы «исполняли волю» тренера, хотели отправить Володю в Канаду. Наоборот, это была наша идея: если между игроком и тренером есть неполное взаимопонимание, лучше не терять время, обсудить всё.

Мне вообще не нравится ситуация, когда люди уезжают на лето со шлейфом негативных эмоций после поражения в плей-офф. Канадские тренеры, например, уезжают за границу, и этот осадок с ними уходит. Мы видели, что у Вовы поменялось отношение, он был готов к диалогу. Думали: «Давайте не тянуть, а сразу всё обсудим». К сожалению, быстро решить вопрос с визой не получилось.

Нормальная тренерская работа, когда специалист говорит: «У меня другие требования к игрокам на этих позициях». Неважно, насколько игрок талантлив и какой у него контракт — если он будет страдать от несоответствия требованиям и команда не получит нужного перформанса, значит, пора расставаться«, — цитирует Чистякова “ВсеПроСпорт”.