Гендиректор «Авангарда» — о Ткачёве: то, что требует Ги Буше, не совсем подходит Володе

Напомним, 19 июля «ястребы» расторгли контракт с хоккеистом, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».
«Вот буквально вчера на тренировке спросил у коллег, которые отлично разбираются в хоккее: “Отбросим все обстоятельства — смог бы Володя сейчас в этой команде соответствовать требованиям тренера?” И ответ был: “Нет. Он другой хоккеист”.
Уверен, что, например, в «Металлурге» у него всё получится, потому что они играют в другой хоккей. То, что требует наш тренер, не совсем подходит Володе. Такое бывает. Это не вопрос личного конфликта или того, что мы «исполняли волю» тренера, хотели отправить Володю в Канаду. Наоборот, это была наша идея: если между игроком и тренером есть неполное взаимопонимание, лучше не терять время, обсудить всё.
Мне вообще не нравится ситуация, когда люди уезжают на лето со шлейфом негативных эмоций после поражения в плей-офф. Канадские тренеры, например, уезжают за границу, и этот осадок с ними уходит. Мы видели, что у Вовы поменялось отношение, он был готов к диалогу. Думали: «Давайте не тянуть, а сразу всё обсудим». К сожалению, быстро решить вопрос с визой не получилось.
Нормальная тренерская работа, когда специалист говорит: «У меня другие требования к игрокам на этих позициях». Неважно, насколько игрок талантлив и какой у него контракт — если он будет страдать от несоответствия требованиям и команда не получит нужного перформанса, значит, пора расставаться«, — цитирует Чистякова “ВсеПроСпорт”.