Очередной шоковый трансфер межсезонья КХЛ: «Спартак» избавляется от Голдобина! Причем красно-белые отдают его бесплатно

Как стало известно «СЭ», основным претендентом на Голдобина является «Шанхай». Согласно регламенту, клуб, закончивший прошедшую регулярку на последнем месте, первым может забрать игрока из списка отказов, за ним идет вторая с конца команда — и так по очереди. Поэтому у «Дрэгонс» есть хорошие шансы на топовое усиление. Но Голдобин вполне может отправиться в новую команду транзитом через условный «Барыс» или «Амур», поэтому исключать его переход в тот же СКА не стоит. В нападающем был лично заинтересован Игорь Ларионов — петербуржцы вели переговоры со «Спартаком», но так и не смогли достичь консенсуса.