Очередной шоковый трансфер межсезонья КХЛ: «Спартак» избавляется от Голдобина! Причем красно-белые отдают его бесплатно

Руководство «Спартака» давно считает каждую копейку и пытается получить максимальную выгоду от любой сделки. У форварда Николая Голдобина оставался последний год действия контракта, но красно-белые не захотели выпускать игрока следующим летом на рынок неограниченно свободных агентов. Согласно логике «Спартака», из любого актива нужно получить максимум пользы. Дальновидность — полностью подходящая характеристика применительно к основным принципам работы менеджмента столичного клуба. Это далеко не первая подобная история.
«Спартак» несколько месяцев искал варианты обмена для Голдобина, но выставлял безумный ценник на нападающего. С руководством москвичей обсуждал потенциальную сделку СКА, однако переговорный процесс ни к чему не привел. Запросы у «Спартака» всегда запредельные. Это классика жанра. Для заинтересованной стороны общение со столичным руководством — серьезная проверка на прочность.
Другим выходом из ситуации было переподписание контракта с Голдобиным на более длительный срок, однако этот вариант не устроил игрока. Но теперь, расставаясь с форвардом, менеджмент «Спартака» не только теряет своего лидера, но и не выжмет из дорогого актива никакой выгоды. Звездный нападающий помещен в список отказов, и в течение 48 часов любой клуб может забрать его бесплатно. Попытки получить максимум обернулись провалом.
«Спартак» недавно подписал контракт с Нэйтаном Тоддом. Именно канадец должен стать заменой Голдобину. Но адекватным такой размен назвать сложно. Тодд в минувшем сезоне набирал очки, играя вместе со звездными партнерами, и по уровню мастерства заметно отстает от Голдобина. Компенсировать уход из команды главной звезды не получится исключительно внутренними резервами. На бумаге «Спартак» в это межсезонье не стал сильнее в сравнении с предыдущим чемпионатом.
Как стало известно «СЭ», основным претендентом на Голдобина является «Шанхай». Согласно регламенту, клуб, закончивший прошедшую регулярку на последнем месте, первым может забрать игрока из списка отказов, за ним идет вторая с конца команда — и так по очереди. Поэтому у «Дрэгонс» есть хорошие шансы на топовое усиление. Но Голдобин вполне может отправиться в новую команду транзитом через условный «Барыс» или «Амур», поэтому исключать его переход в тот же СКА не стоит. В нападающем был лично заинтересован Игорь Ларионов — петербуржцы вели переговоры со «Спартаком», но так и не смогли достичь консенсуса.
Подходит ли форвард под систему Жерара Галлана, возглавившего «Шанхай»? Скорее нет, поскольку канадский тренер делает ставку на борьбу во всех углах площадки и многого требует от игроков в игре без шайбы. Но ситуация на рынке не позволяет генменеджеру китайского клуба Игорю Варицкому отказываться от ценного кадра.
Очевидно, что «Спартак» специально не спешил расставаться с Голдобиным: в конце лета у многих команд слишком мало места под потолком для игрока с такой зарплатой. В следующем сезоне оклад нападающего составит 45 миллионов рублей, но есть еще и бонусы в размере 40 миллионов, которые тоже учитываются в платежке. Но это не такая большая проблема, учитывая, что найти мастеровитого игрока за меньшие деньги сложно. Ради Голдобина можно и кем-то пожертвовать.
«Спартаку» было бы логичнее сохранить Николая. Но, гонясь за чрезмерной компенсацией, менеджмент сам загнал себя в нелепую ситуацию. Иногда нужно отходить от принципов и быть гибче. Однако логика спартаковского руководства отличается от привычных стандартов.
