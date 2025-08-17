Вратарь СКА Мойсевич попал в число лучших проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff

Белорусский голкипер системы СКА Павел Мойсевич вошёл в топ-10 лучших молодых игроков системы «Вегас Голден Найтс» по версии Daily Faceoff. Рейтинг возглавил нападающий Тревор Коннелли из фарм-клуба «Голден Найтс» в АХЛ. Белорусский голкипер занял седьмое место.