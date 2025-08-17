Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Вратарь СКА Мойсевич попал в число лучших проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff

Белорусский голкипер системы СКА Павел Мойсевич вошёл в топ-10 лучших молодых игроков системы «Вегас Голден Найтс» по версии Daily Faceoff.

Источник: Чемпионат.com

Белорусский голкипер системы СКА Павел Мойсевич вошёл в топ-10 лучших молодых игроков системы «Вегас Голден Найтс» по версии Daily Faceoff. Рейтинг возглавил нападающий Тревор Коннелли из фарм-клуба «Голден Найтс» в АХЛ. Белорусский голкипер занял седьмое место.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Тревор Коннелли, 19 лет, форвард.

2. Карл Линдбом, 22 года, вратарь.

3. Мэтью Катафорд, 20 лет, форвард.

4. Матиаш Шаповалив, 21 год, форвард.

5. Лукас Кормье, 23 года, защитник.

6. Якоб Возняк, 18 лет, форвард.

7. Павел Мойсевич, 20 лет, вратарь.

8. Матео Ноберт, 18 лет, форвард.

9. Туомас Уронен, 20 лет, форвард.

10. Кэмерон Уайтхэд, 22 года, вратарь.