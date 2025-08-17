Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

В «Шанхай Дрэгонс» оценили подписание контракта с Бурмистровым и другими новичками

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий оценил подписание контрактов с новичками команды.

Источник: Чемпионат.com

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий оценил подписание контрактов с новичками команды. Состав китайского клуба пополнили вратарь Андрей Тихомиров, защитник Адам Кленденинг, а также форварды Борна Рендулич, Владимир Кузнецов и Александр Бурмистров.

"Андрей Тихомиров — опытный габаритный голкипер, который составит конкуренцию в нашей вратарской линии. Защитник Адам Кленденинг поиграл в НХЛ, здорово действует как в обороне, так и в большинстве. Рассматриваем его как одного из лидеров команды, в прошлом сезоне он доказал на деле, что способен вести партнёров за собой.

За плечами у Александра Бурмистрова большой опыт выступлений за океаном и в КХЛ, это мастеровитый скоростной центрфорвард, умеющий играть на вбрасываниях, полезен в меньшинстве. Владимир Кузнецов сыграет большую роль в нижних звеньях, это работоспособный крайний форвард, который одинаково успешно действует и в зоне атаки, и в зоне защиты. Борна Рендулич известен своими габаритами, а также точным кистевым броском. Обладает хорошей дистанционной скоростью, умеет создать момент в большинстве", — цитирует Варицкого пресс-служба клуба.