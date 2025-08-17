Кугрышев ответил на вопрос, легче ли будет «Ладе» попасть в плей-офф на Западе КХЛ

— Про лёгкость решения задачи речи точно не идёт. В обеих конференциях тяжело, всё будет зависеть только от нас. Нам нужно ровно и стабильно пройти сезон, и если так случится, то неважно, на Востоке или Западе мы играем, мы попадём в плей-офф, — цитирует Кугрышева пресс-служба КХЛ.