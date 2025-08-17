Ричмонд
Кугрышев ответил на вопрос, легче ли будет «Ладе» попасть в плей-офф на Западе КХЛ

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев рассказал о своём отношении к переводу тольяттинского клуба из Восточной в Западную конференцию КХЛ.

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев рассказал о своём отношении к переводу тольяттинского клуба из Восточной в Западную конференцию КХЛ.

— Ваше отношение к переводу «Лады» на Запад?

— Что тут скажешь? Это интересный опыт для всех нас, посмотрим, как сложится.

— Как думаете, в этой конференции будет немного легче решать турнирные задачи, чем на Востоке?

— Про лёгкость решения задачи речи точно не идёт. В обеих конференциях тяжело, всё будет зависеть только от нас. Нам нужно ровно и стабильно пройти сезон, и если так случится, то неважно, на Востоке или Западе мы играем, мы попадём в плей-офф, — цитирует Кугрышева пресс-служба КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл 65 игр, в которых набрал 34 очка — забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу. По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.