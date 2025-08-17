Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Главный тренер «Сибири» — после победы над «Динамо-Алтай»: три игрока уедут в фарм-клуб

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев дал комментарий по итогам товарищеской встречи с фарм-клубом новосибирцев «Динамо-Алтай» (4:0).

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев дал комментарий по итогам товарищеской встречи с фарм-клубом новосибирцев «Динамо-Алтай» (4:0).

— Второй матч за два дня — некоторые игроки провели обе встречи. Справились ли они с этой нагрузкой?

— Думаю, что иностранцам пока тяжело. К сожалению, микротравма у Фэрренса. По игре они все неплохо смотрелись. Порадовала сегодня молодёжь, в частности Илья Люзенков. Хорошая была игра, движение хорошее с его стороны. После сегодняшнего матча примем решение, какие три игрока отправятся в Барнаул.

— Перед этой игрой вы молодым игрокам давали понять, что матч против вашего фарм-клуба решит их ближайшую судьбу?

— Нет. Идёт тренировочный процесс. Знаем сильные и слабые стороны наших игроков. Некоторые ребята не вошли сегодня в игру. Полные трибуны, эмоции захлестнули их. Будем смотреть дальше.

— В нападении масштабная ротация, а в защите — минимальная. Значит ли это, что меньше выбора в обороне?

— Пока на данный момент да, не та полная обойма, которую хотелось бы. Ну и плюс к этому дали поиграть и Приски, и Фэрренсу.

— Появление Лозебникова могло случиться раньше?

— Это решает тренер вратарей. У него есть план. В прошлой игре дали Луи сыграть весь матч, чтобы он прочувствовал игру. Думаю, что в Омске на турнире тоже дадим один период каждому вратарю.

— Тяжёлые нагрузки, когда они будут отпускаться?

— Не так много времени остаётся, чтобы нагружать команду, больше будем уделять тактическим моментам и игровым.

— Какой состав поедет в Омск?

— Поедут пять звеньев и три вратаря, — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

Дублем в матче с «Динамо-Алтай» отметился 19-летний нападающий «Сибири» Илья Люзенков, один из голов забивший в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе забросили Архип Неколенко и Владислав Кара.