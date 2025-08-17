Ричмонд
Защитник минского «Динамо» Даррен Диц: у нас только одна задача — выиграть Кубок Гагарина

Новичок минского «Динамо» казахстанский защитник Даррен Диц объяснил свой переход в белорусский клуб.

Источник: Чемпионат.com

— Для меня важно было найти команду, которая ставит перед собой максимальные задачи и в которой я нужен главному тренеру. Очень рад, что такой вариант появился в Минске. Поступили и другие предложения, но говорить о них сейчас не вполне корректно. В «Динамо» у нас только одна задача — выиграть Кубок Гагарина. Обсуждаем её в коллективе и будем стремиться к этому, — приводит слова Дица Smartpress.

Напомним, минское «Динамо» в прошлом сезоне завершило выступление на стадии ¼ финала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору».

31-летний хоккеист сезон-2024/2025 начинал в «Авангарде», а завершил в «Автомобилисте». В общей сложности он провёл 56 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков. Диц имеет канадское и казахстанское гражданство. Был выбран в пятом раунде драфта-2011 под общим 138-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Свою карьеру в КХЛ начинал в 2017 году в казахстанском «Барысе», за который выступал на протяжении пяти сезонов. В составе ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и автором победной шайбы в финале 2023 года.