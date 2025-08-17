Защитник минского «Динамо» Даррен Диц: у нас только одна задача — выиграть Кубок Гагарина

— Для меня важно было найти команду, которая ставит перед собой максимальные задачи и в которой я нужен главному тренеру. Очень рад, что такой вариант появился в Минске. Поступили и другие предложения, но говорить о них сейчас не вполне корректно. В «Динамо» у нас только одна задача — выиграть Кубок Гагарина. Обсуждаем её в коллективе и будем стремиться к этому, — приводит слова Дица Smartpress.