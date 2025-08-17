Капитан «Автомобилиста» оспорит дисквалификацию за допинг

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что не употреблял осознанно допинг и ожидает в течение месяца заключения экспертов о том, как запрещенное вещество могло попасть в организм.
В апреле Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила о том, что Голышев сдал положительный допинг-тест.
«Долго думал и носил в себе, как и кому об этом сообщить, и вот наконец-таки решился. Я всегда был за честный спорт и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно. Принимал препараты только по медицинской необходимости», — написал Голышев в своем Telegram-канале.
«Последние месяцы живу как на пороховой бочке и в ожидании решения этой ситуации. Самое трудное для меня — быть в данный момент без команды и держать себя в руках как морально, так и физически. На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение, надеюсь, 30 дней мы узнаем ответ. Я и мои представители верим и уверены в благоприятном исходе, так как скрывать нам нечего, и мы предоставили все обоснования и заключения, почему так произошло», — добавил он.
Голышеву 30 лет, он находится в системе «Автомобилиста» с 2013 года. В 2021 году представлял клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бриджпорт Айлендерс». На его счету в КХЛ 607 матчей и 355 очков (159 голов + 196 передач).