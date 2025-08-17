Капитан «Автомобилиста» оспорит дисквалификацию за допинг

«Последние месяцы живу как на пороховой бочке и в ожидании решения этой ситуации. Самое трудное для меня — быть в данный момент без команды и держать себя в руках как морально, так и физически. На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение, надеюсь, 30 дней мы узнаем ответ. Я и мои представители верим и уверены в благоприятном исходе, так как скрывать нам нечего, и мы предоставили все обоснования и заключения, почему так произошло», — добавил он.