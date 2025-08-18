Вытащили из Америки бывшего партнера Овечкина, заполучили лучшего тренера КХЛ. ЦСКА идет за Кубком Гагарина?

За всю историю КХЛ, которая тянется с 2008 года, ЦСКА вылетал в первом раунде плей-офф в пяти случаях. И два из них пришлись на последние два года. В сезоне-2023/24 армейцев выбил «Локомотив», а в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина команда Ильи Воробьева не справилась с минским «Динамо». Если для клубов средней руки такие исходы вполне приемлемы и не считаются провалами, то московские армейцы не могут позволить себе подобных результатов.
И дело не только в победных традициях прошлого — между прочим, ЦСКА принадлежит рекорд по победам в чемпионатах СССР (32). Но и в успехах клуба в современном хоккее. Московские армейцы являются одной из трех команд, завоевавших 3 Кубка Гагарина. Причем в отличие от «Металлурга» (1 трофей за последние 10 лет) и «Ак Барса» (1 трофей за последние 16 лет), ЦСКА взял все свои чемпионства на дистанции в 7 сезонов. То есть болельщики и хоккейная общественность уже привыкли видеть команду на вершине. От этого последние результаты клуба воспринимаются еще острее.
Руководители армейцев ставят перед командой только максимальные задачи. Поэтому в контрактах главных тренеров есть пункт, что отставка возможна даже в случае выхода в финал. Единственный результат, который гарантированно спасает наставника ЦСКА от увольнения — чемпионство. В остальных случаях его вполне могут убрать. При этом в других клубах выход в решающую серию сезона по умолчанию считается успешным результатом, который не требует серьезных изменений. К слову, вернувшийся в армейскую команду Игорь Никитин прочувствовал максимализм клубных боссов на себе — его отправили в отставку после выхода в финал в сезоне-2020/21, где ЦСКА уступил «Авангарду». Поэтому судьба Ильи Воробьева была предрешена еще до официального объявления о том, что клуб прекращает сотрудничество с ним. Мало кто сомневался в том, что армейцы отправят Илью Петровича в отставку.
При этом возвращение Игоря Никитина на место главного тренера ЦСКА тоже казалось чем-то из области фантастики. Слухи о таком варианте просочились в прессу сразу после финальной сирены, извещавшей о завоевании «Локомотивом» Кубка Гагарина. На тот момент наставнику ярославцев даже задавали вопрос относительно его перехода в армейский клуб, но ничего конкретного он не сказал. Все стало очевидно в середине июня, когда Игорь Валерьевич расторг контракт с «железнодорожниками». А через неделю было объявлено о его возвращении в ЦСКА. Что, само собой, вызвало настоящий шквал негатива. Но армейцев меньше всего интересовало то, как на такой трансферный ход отреагирует общественность и «Локомотив». Главное — они заполучили сильнейшего специалиста страны и на корню решили тренерский вопрос.
На этом ЦСКА не успокоился. Провернуть переход Никитина — полдела. Теперь руководству предстояло качественно обновить состав, чтобы в руках у Игоря Валерьевича были только лучшие игроки. В результате масштабной чистки на выход отправились не сумевший стать чистым первым номером Иван Просветов, Павел Хомченко, Станислав Галиев, Фредрик Классон, Кристиан Ярош, Егор Афанасьев, Руслан Исхаков, Коул Касселс, Егор Фатеев, Рурк Шартье и Максим Мамин. Потерей можно назвать только последнего. Но воспитанник армейцев провел несколько невзрачных сезонов, поэтому в клубе не стали выписывать ему солидный контракт.
Трансферы ЦСКА «на вход» однозначно говорят о том, что в команде настроены взять еще один Кубок Гагарина уже в следующем сезоне. Денис Зернов, Дмитрий Бучельников, Николай Коваленко, Джереми Рой, голкипер Спенсер Мартин, бывший партнер Овечкина Даниэл Спронг — на каждого из этих парней руководители надеются как на вожака в походе за четвертым трофеем в истории клуба.
Игорь Никитин известен своим систематическим подходом к построению чемпионской команды. Он точно не относится к категории «тренеров-пожарников», способных встать у руля тонущего корабля по ходу сезона и за считанные месяцы вернуть его на воду. Но подобные специалисты крайне редко добиваются чего-то серьезного в долгосрочной перспективе. А обладатель приза лучшему тренеру прошедшего сезона за 4 года привел «Локомотив» к первому Кубку Гагарина в клубной истории. Игорю Валерьевичу по силам вернуть ЦСКА главный трофей КХЛ. Главное — запастись терпением. Однако мало кто удивится, если у нового наставника армейцев получится выполнить задачу максимум уже в первом сезоне после возвращения в клуб.
Автор: Максим Самарцев