Вытащили из Америки бывшего партнера Овечкина, заполучили лучшего тренера КХЛ. ЦСКА идет за Кубком Гагарина?

Руководители армейцев ставят перед командой только максимальные задачи. Поэтому в контрактах главных тренеров есть пункт, что отставка возможна даже в случае выхода в финал. Единственный результат, который гарантированно спасает наставника ЦСКА от увольнения — чемпионство. В остальных случаях его вполне могут убрать. При этом в других клубах выход в решающую серию сезона по умолчанию считается успешным результатом, который не требует серьезных изменений. К слову, вернувшийся в армейскую команду Игорь Никитин прочувствовал максимализм клубных боссов на себе — его отправили в отставку после выхода в финал в сезоне-2020/21, где ЦСКА уступил «Авангарду». Поэтому судьба Ильи Воробьева была предрешена еще до официального объявления о том, что клуб прекращает сотрудничество с ним. Мало кто сомневался в том, что армейцы отправят Илью Петровича в отставку.