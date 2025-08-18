Финский клуб лишился спонсора после подписания контракта с Пулккиненом

Пулккинену 33 года. Он также выступал за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское и минское «Динамо». Всего в КХЛ он провел 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 передачи. Пулккинен в составе сборной Финляндии стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года, который прошел в России. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотис».