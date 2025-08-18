Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Финский клуб лишился спонсора после подписания контракта с Пулккиненом

«Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания контракта с Пулккиненом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Кикко-Вантаа» лишился спонсора из-за подписания контракта с бывшим игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Теему Пулккиненом, выступавшим в России после начала СВО.

В мае 2024 года Пулккинен покинул китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». К тому времени он оставался единственным финном, игравшим в КХЛ после сезона-2021/22, за что подвергся критике на родине. В настоящее время Пулккинен является игроком клуба «Кикко-Вантаа» из второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии. 13 августа спортсмен извинился за свое решение остаться играть в КХЛ.

«Мы считаем, что действия клуба “Кикко-Вантаа” не соответствуют нашим ценностям», — сообщил изданию Iltalehti представитель компании-спонсора Туула Лехто.

Пулккинену 33 года. Он также выступал за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское и минское «Динамо». Всего в КХЛ он провел 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 передачи. Пулккинен в составе сборной Финляндии стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года, который прошел в России. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотис».