Финский клуб лишился спонсора после подписания контракта с Пулккиненом

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Кикко-Вантаа» лишился спонсора из-за подписания контракта с бывшим игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Теему Пулккиненом, выступавшим в России после начала СВО.
В мае 2024 года Пулккинен покинул китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». К тому времени он оставался единственным финном, игравшим в КХЛ после сезона-2021/22, за что подвергся критике на родине. В настоящее время Пулккинен является игроком клуба «Кикко-Вантаа» из второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии. 13 августа спортсмен извинился за свое решение остаться играть в КХЛ.
«Мы считаем, что действия клуба “Кикко-Вантаа” не соответствуют нашим ценностям», — сообщил изданию Iltalehti представитель компании-спонсора Туула Лехто.
Пулккинену 33 года. Он также выступал за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское и минское «Динамо». Всего в КХЛ он провел 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 передачи. Пулккинен в составе сборной Финляндии стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года, который прошел в России. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотис».