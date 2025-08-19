«Трактор» объявил о подписании контракта с Ливо

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Канадский нападающий Джошуа Ливо перешел в челябинский «Трактор», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 32-летним канадским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26. Предыдущие два сезона он провел в уфимском «Салавате Юлаеве». В августе клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
«Если на рынок выходит игрок такого калибра, как Джошуа Ливо, то клубу нужно реагировать мгновенно. За последние два сезона в КХЛ этот форвард стал настоящей звездой лиги, побил, казалось, вечный рекорд Сергея Мозякина и по итогам регулярного чемпионата завоевал титул MVP. Джош — настоящая машина по созданию голевых моментов и идеальный наконечник для любой атаки. Его бросок можно назвать элитным, он является первой скрипкой в большинстве и, как сейчас принято говорить, делает разницу. Это доминирующий мастер, чувствующий себя комфортно против любого соперника и любой линии обороны», — прокомментировал генменеджер «Трактора» Алексей Волков.
Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата КХЛ, став вторым хоккеистом в истории «Салавата Юлаева» после Александра Радулова, набравшим 80 очков за сезон. По ходу «регулярки» он забросил 49 шайб и установил рекорд лиги по количеству голов за один сезон. Предыдущим рекордсменом являлся Сергей Мозякин, забросивший 48 шайб в сезоне-2016/17.