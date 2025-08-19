«Трактор» объявил о подписании контракта с Ливо

«Если на рынок выходит игрок такого калибра, как Джошуа Ливо, то клубу нужно реагировать мгновенно. За последние два сезона в КХЛ этот форвард стал настоящей звездой лиги, побил, казалось, вечный рекорд Сергея Мозякина и по итогам регулярного чемпионата завоевал титул MVP. Джош — настоящая машина по созданию голевых моментов и идеальный наконечник для любой атаки. Его бросок можно назвать элитным, он является первой скрипкой в большинстве и, как сейчас принято говорить, делает разницу. Это доминирующий мастер, чувствующий себя комфортно против любого соперника и любой линии обороны», — прокомментировал генменеджер «Трактора» Алексей Волков.