Экс-хоккеист «Витязя» стал игроком клуба «Шанхайские драконы»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший нападающий подмосковного «Витязя» Иван Чехович стал игроком «Шанхайских драконов», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Также клуб пополнили форварды из Американской хоккейной лиги (АХЛ) Макс Эллис, Нэйт Сусезе и Райли Саттер из фарм-клуба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
Американский защитник Джозеф Душак подписал новый контракт с клубом.
Чеховичу 26 лет. Помимо «Витязя», он выступал за ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Всего в КХЛ он провел 274 матча, в которых набрал 135 (67 шайб + 68 результативных передач) очков.
В июле стало известно, что китайская команда «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/26 на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. 7 августа клуб объявил о смене названия на «Шанхайские драконы». Позднее стало известно о назначении на пост главного тренера команды канадца Жерара Галлана.