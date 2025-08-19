Ричмонд
Экс-хоккеист «Витязя» стал игроком клуба «Шанхайские драконы»

Экс-хоккеист «Витязя» Чехович стал игроком клуба КХЛ «Шанхайские драконы».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший нападающий подмосковного «Витязя» Иван Чехович стал игроком «Шанхайских драконов», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Также клуб пополнили форварды из Американской хоккейной лиги (АХЛ) Макс Эллис, Нэйт Сусезе и Райли Саттер из фарм-клуба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Американский защитник Джозеф Душак подписал новый контракт с клубом.

Чеховичу 26 лет. Помимо «Витязя», он выступал за ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Всего в КХЛ он провел 274 матча, в которых набрал 135 (67 шайб + 68 результативных передач) очков.

В июле стало известно, что китайская команда «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/26 на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. 7 августа клуб объявил о смене названия на «Шанхайские драконы». Позднее стало известно о назначении на пост главного тренера команды канадца Жерара Галлана.