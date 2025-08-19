ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в товарищеском матче

Игорь Никитин провел первый матч во главе ЦСКА после возвращения в клуб в июне 2025 года. В прошлом сезоне специалист привел ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Ранее Никитин работал в ЦСКА с 2017 по 2021 год и в 2019 году выигрывал главный трофей КХЛ.