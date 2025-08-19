ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в товарищеском матче

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Московский хоккейный клуб ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в первом предсезонном товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У ЦСКА отличился Дмитрий Бучельников (10-я минута). В составе минчан голы забили Андрей Стась (14), Даниил Липский (18), Николас Мелош (49) и Вадим Шипачев (50).
Игорь Никитин провел первый матч во главе ЦСКА после возвращения в клуб в июне 2025 года. В прошлом сезоне специалист привел ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Ранее Никитин работал в ЦСКА с 2017 по 2021 год и в 2019 году выигрывал главный трофей КХЛ.
ЦСКА в прошедшем сезоне завершил выступление в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии минскому «Динамо» (2−4).