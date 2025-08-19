Ричмонд
Хоккеист Грецкий попрощался с болельщиками клуба «Амур»

Хоккеист Грецкий в соцсетях попрощался с болельщиками клуба «Амур».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Белорусский нападающий Вячеслав Грецкий сообщил в социальных сетях, что покинул хабаровский хоккейный клуб «Амур».

«Любимый Хабаровск, сложно подобрать слова, чтобы выразить благодарность за время, проведенное здесь. Покидая город после сезона, я хотел насладиться величием клуба и красотой закатов, посетить все любимые места, потому что не знал, вернемся ли сюда снова», — написал хоккеист.

«Когда сын спрашивал: “Когда мы домой, в Хабаровск?”, я понял, насколько мы полюбили этот город. Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке “Амура”, отдаваясь на 200%, чтобы болельщики слышали гимн клуба и видели победную “рыбку”. Благодарен каждому, кто поддерживал меня, нашу семью и команду», — добавил Грецкий.

Грецкий выступал за «Амур» с сезона-2022/23. В активе 28-летнего хоккеиста 169 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых он набрал 22 (14+8) очка.