«Лада» в товарищеском матче обыграла «Ак Барс» по буллитам

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин с передачи Рашита Самигуллина. «Ладе» удалось сравнять счёт на 45-й минуте благодаря голу Ивана Романова, которому ассистировали Андрей Обидин и Александр Хохлачёв. В овертайме команды создали несколько опасных моментов, но поразить ворота не смогли. По буллитам победу одержала «Лада».