Бывший хоккеист Геннадий Столяров назначен на должность в московском «Динамо».

Столяров завершил игровую карьеру в 38 лет. Хоккеист ранее выступал в КХЛ за московское и рижское «Динамо», ХК МВД, «Барыс», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Витязь» и «Спартак». Он является финалистом Кубка Гагарина — 2010 в составе ХК МВД, а также розыгрыша 2016 года, выступая за ЦСКА.