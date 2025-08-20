Ричмонд
Хет-трик Буруянова помог «Спартаку» обыграть «Торпедо» в товарищеском матче

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился товарищеский матч между «Спартаком» и нижегородским «Торпедо».

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился товарищеский матч между «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Результативная встреча завершилась победой красно-белых со счётом 6:3.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Александр Пашин, набравший пять очков. На счету форварда красно-белых гол и четыре результативные передачи. Хет-триком отметился новичок «Спартака» Никита Буруянов, забросивший третью шайбу в пустые ворота в концовке матча. У «Торпедо» дублем отметился Никита Шавин, ещё одна шайба на счету Антона Сизова.

Следующие свои матчи команды проведут в рамках турнира на Кубок мэра Москвы.