Хет-трик Буруянова помог «Спартаку» обыграть «Торпедо» в товарищеском матче

Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Александр Пашин, набравший пять очков. На счету форварда красно-белых гол и четыре результативные передачи. Хет-триком отметился новичок «Спартака» Никита Буруянов, забросивший третью шайбу в пустые ворота в концовке матча. У «Торпедо» дублем отметился Никита Шавин, ещё одна шайба на счету Антона Сизова.