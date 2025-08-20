«Барыс» заключил контракт с американским форвардом Тайсом Томпсоном

Томпсон был задрафтован «Нью Джерси Дэвилз» в 2019 году. Большую часть профессиональной карьеры нападающий провёл в АХЛ. В минувшем сезоне Тайс защищал цвета «Бриджпорта», за 65 матчей он заработал 21 (8+13) балл. В НХЛ на его счету за «Дэвилз» 11 матчей, где форвард отдал одну результативную передачу.