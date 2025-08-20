«Трактор» хотел урезать зарплату одному из лучших форвардов. Тот обиделся и уехал в Америку

Виталий Кравцов не просто так считается одним из самых талантливых российских игроков за последнее время. У форварда хорошее катание, высокое хоккейное IQ и неплохой бросок, но главный минус, который не позволяет ему полностью раскрыть свой потенциал, — нестабильность. К 25 годам воспитанник челябинского хоккея трижды пытался пробиться в НХЛ, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. В это межсезонье форвард решил испытать удачу в четвертый раз и подписал двустороннее соглашение с «Ванкувером» на один сезон.
Если прошлые попытки выглядели логично, то в этот раз отъезд хоккеиста вызвал недоумение. Виталий провел лучший сезон, набрав 58 (27+31) очков. Бенуа Гру раскрыл качества хоккеиста и помог ему подтянуть игру в обороне.
«Трактор» предлагал хороший контракт
В недавнем интервью Sport24 генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал подробности переговоров с Кравцовым: «Я как попугай с начала года повторял, что давайте начинать переговоры о сумме и сроках контракта. Мяч был на их стороне, но в ответ неизменно слышал: “Виталий еще не готов”. Не хотелось бы раскрывать все детали, но мы сделали все, чтобы его сохранить. Однако Виталий решил еще раз попытать счастья в Северной Америке.
До какого момента мы были готовы ждать? Никаких дедлайнов мы Виталию не выставляли. Рассчитывали, что он подпишет контракт. Мы бились за него и давали очень хорошие условия. Отмечу, что они отличались от суммы, которая была выдана в качестве квалификационного предложения. Опция возвращения? Мы это не обсуждали. Синдром Хатико этим летом я из себя максимально постарался выжечь. Мы опираемся на тех ребят, которые у нас подписаны", — заявил Волков.
С Кравцовым никто не связывался
Но серьезный резонанс вызвал комментарий самого Виталия о ситуации с контрактом. В интервью «СЭ» экс-форвард «Трактора» заявил, что по ходу сезона с ним никто не связывался: «Во время сезона со мной никто не разговаривал по поводу контракта. Да, после него я попросил три недели подумать над предложением из НХЛ, но нам сразу в “Тракторе” сказали, что денег может не остаться. У меня не было завышенных требований, я вообще был готов быть пятым по контрактам среди всех, но в предложении от клуба мне урезали зарплату по сравнению с прошлым годом, учитывая бонусы. Начались переговоры. Сразу же сказал, что такое предложение неправильное, на мой взгляд, лучше я в АХЛ сезон проведу.
Чем все закончилось? Ничем. Сказали, что нет денег, и я подписался с «Ванкувером». Волков говорит, что переговоры шли долго? За лето я ни разу ни с кем не говорил. Был звонок от Ивана Савина (гендиректора «Трактора». — Прим. «СЭ»), причем странный. Он попросил принять решение скорей, иначе деньги закончатся. Это все переговоры, какие были", — заявил Кравцов.
Удивительно, что такая странная ситуация произошла между одним из лучших генеральных менеджеров и хоккеистом, который никогда не вступал в какие-то конфликты. Сожжены ли теперь мосты между Кравцовым и «Трактором»? Узнаем это совсем скоро.
Федор Носов