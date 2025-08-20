«Трактор» хотел урезать зарплату одному из лучших форвардов. Тот обиделся и уехал в Америку

Но серьезный резонанс вызвал комментарий самого Виталия о ситуации с контрактом. В интервью «СЭ» экс-форвард «Трактора» заявил, что по ходу сезона с ним никто не связывался: «Во время сезона со мной никто не разговаривал по поводу контракта. Да, после него я попросил три недели подумать над предложением из НХЛ, но нам сразу в “Тракторе” сказали, что денег может не остаться. У меня не было завышенных требований, я вообще был готов быть пятым по контрактам среди всех, но в предложении от клуба мне урезали зарплату по сравнению с прошлым годом, учитывая бонусы. Начались переговоры. Сразу же сказал, что такое предложение неправильное, на мой взгляд, лучше я в АХЛ сезон проведу.