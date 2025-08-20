Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Авангард» в овертайме победил «Сибирь» на старте Кубка Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали хозяева льда.

Источник: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

На пятой минуте первого периода Александр Волков отрыл счёт во встрече. Передачу на свой счёт записал Наиль Якупов. В начале второй двадцатиминутки Сергей Широков с передач Алексея Яковлева и Ивана Климовича восстановил равенство в счёте, однако спустя четыре минуты Игорь Мартынов с передач Павла Леуки и Марселя Ибрагимова вновь вывел «ястребов» вперёд. На 14-й минуте третьего периода Егор Яковлев сделал счёт 2:2. Ассистентами выступили Артём Жуков и Роман Калиниченко. В овертайме победу «Авангарду» принёс капитан Дамир Шарипзянов.

В следующей игре Кубка Блинова «Авангард» встретится с «Нефтехимиком», а «Сибирь» сыграет с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 21 августа.

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше