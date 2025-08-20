«Авангард» в овертайме победил «Сибирь» на старте Кубка Блинова

На пятой минуте первого периода Александр Волков отрыл счёт во встрече. Передачу на свой счёт записал Наиль Якупов. В начале второй двадцатиминутки Сергей Широков с передач Алексея Яковлева и Ивана Климовича восстановил равенство в счёте, однако спустя четыре минуты Игорь Мартынов с передач Павла Леуки и Марселя Ибрагимова вновь вывел «ястребов» вперёд. На 14-й минуте третьего периода Егор Яковлев сделал счёт 2:2. Ассистентами выступили Артём Жуков и Роман Калиниченко. В овертайме победу «Авангарду» принёс капитан Дамир Шарипзянов.