«С русской кухней отношения не сложились». Канадец из «Динамо» признался, что не любит оливье

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт в интервью журналисту Sport24 Надежде Тонконог заявил, что уже привык к жизни в России и рассказал об отношении к русской кухне.

Источник: РИА "Новости"

— Вы уже достаточно долго живете в России. Уже полностью привыкли к жизни здесь?

— Думаю, что да. Мне нравится Россия, много хороших красивых городов. Возможно, не все города впечатляют в хорошем смысле, но так во всех странах, про Канаду можно сказать то же самое. Есть вещи, которые отличаются, например, постоянные рукопожатия — у нас не принято каждый раз жать руку при встрече, только при знакомстве или если долго не видел человека. Но к этому привыкаешь.

Еда сильно отличается, у меня с русской кухней как-то не сложилось, но в ресторанах можно найти много блюд, которые популярны по всему миру. Так что с этим проблем нет.

— Вы имеете в виду национальную кухню? Девин Броссо, например, признавался, что обожает салат оливье.

— Да, мы пару лет назад снимали с легионерами под новый год выпуск, в котором пробовали как раз подобные блюда. Мне, признаюсь честно, не очень понравилось (смеется). Некоторых вещей в еде я не понимаю, но не мне судить, если людям нравится, то здорово. Проблем с едой в России у меня нет, в ресторанах здесь вкусно готовят блюда почти любой кухни.