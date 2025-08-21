«С русской кухней отношения не сложились». Канадец из «Динамо» признался, что не любит оливье

— Думаю, что да. Мне нравится Россия, много хороших красивых городов. Возможно, не все города впечатляют в хорошем смысле, но так во всех странах, про Канаду можно сказать то же самое. Есть вещи, которые отличаются, например, постоянные рукопожатия — у нас не принято каждый раз жать руку при встрече, только при знакомстве или если долго не видел человека. Но к этому привыкаешь.