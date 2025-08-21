Ричмонд
Канадец из «Динамо» — о проживании в России: «Жизнь в Москве сродни жизни в Монреале»

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт поделился впечатлениями от жизни в России.

Источник: РИА "Новости"

Пакетт выступает за «Динамо Москва» с 2023 года, ранее он провел сезон в минском «Динамо».

— В целом жизнь здесь сильно отличается от жизни в Канаде?

— В таком городе, как Москва, жизнь сродни жизни в Монреале — много мест, где можно прогуляться, отличные рестораны. Погода тоже почти такая же. Для нас, канадцев, очень просто адаптироваться. Но в Хабаровске, например, холоднее и в целом по-другому, — заявил канадец в интервью корреспонденту Sport24 Надежде Тонконог.

В прошлом сезоне 32-летний Седрик Пакетт провел за «Динамо» 79 матчей, забросил 19 шайб и отдал 25 голевых передач.