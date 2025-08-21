Китайский «Шанхай» станет русским «Вегасом»? Какой состав ждет канадца Галлана в первый сезон в КХЛ

Жерар Галлан вот-вот прилетит в Россию. Прибытие главного тренера «Шанхай Дрэгонс» состоится со дня на день. Один из самых именитых тренеров в истории нашей лиги долгое время трудился в НХЛ, а теперь попробует слепить коллектив из группы разрозненных игроков. Команду для него собирал Игорь Варицкий — экс-генменеджер «Витязя», хорошо знающий рынок. Проблема в том, что из предсезонных игр у «драконов» всего три встречи на Кубке мэра Москвы. Возможности сыграться до старта чемпионата у китайской команды практически не будет.
Потратить часть регулярки Галлану придется на то, чтобы разобраться, кто есть кто, какие сочетания работают, а какие — нет. Однако тем и ценен Жерар, что в его карьере уже был подобный опыт. Пусть он и не тренировал китайский клуб из России, зато доводил до финала «Вегас», только-только собранный на драфте расширения. Сейчас сложно представить, что туда помещали одного из лидеров обороны сборной Канады Ши Теодора и Джонатан Маршессо, который спустя несколько лет выиграет вместе с Кубком Стэнли заслуженный «Конн Смайт». Раскрыл же его именно Галлан.
«Шанхай» Галлана — это микст из прошлогоднего «Куньлуня», опытных российских игроков и новичков из Северной Америки. Пиар-служба «драконов» пачками представляла новобранцев и на данный момент накопилось достаточное количество игроков, чтобы можно было обрисовать примерные сочетания. Кажется, выйти в плей-офф с таким подбором игроков вполне реально. А этого с китайским проектом, какое бы имя он ни носил, не происходило уже очень давно.
Вратари
Патрик Рыбар / Андрей Кареев / Андрей Тихомиров
Вратарская линия «Шанхая» пока выглядит наиболее спорной. Хотя Андрей Кареев уверенно провел концовку прошлого сезона за «Витязь», куда его приглашал нынешний генменеджер «драконов» Варицкий, а Рыбар еще недавно тащил на себе «Спартак». Вот только в прошлом сезоне красно-белые поместили словака в список отказов, а с годами лучше он не становится. Об этом не объявлено официально, но в команде не будет многолетнего вратаря «Куньлуня» и сборной Китая Джереми Смита. А ведь несмотря на возраст, 36-летний голкипер был одной из главных звезд китайской команды.
Защитники
- Джереми Гроло — Адам Кленденинг.
- Дойл Сомерби — Джозеф Душак.
- Джейк Бишофф — Александр Брынцев.
- Вильям Райлли — Владислав Валенцов.
Частично оборона «Шанхая» унаследовала игроков от «Куньлуня». Не один год в Мытищах провел Дойл Сомерби. Адам Кленденинг и Джозеф Душак — лучшие защитники-бомбардиры прошлого сезона. Прежде всего, это Джереми Гроло и Джейк Бишофф. Первый — габаритный канадец, прибывший из Швеции. Второй — знакомый Галлану игрок по системе «Вегаса», где тот выступал по сей день. Вильям Райлли — атакующий, но далеко не элитный защитник, а компанию североамериканцев разбавят опытный Александр Брынцев и чуть более молодой Владислав Валенцов. На бумаге у Галлана хороший баланс атакующих защитников и так называемых домоседов.
Нападающие
- Борна Рендулич — Райан Спунер — Ник Меркли.
- Макс Эллис — Гейдж Куинни — Иван Чехович.
- Паркер Фу — Райли Саттер — Спенсер Фу.
- Павел Акользин — Александр Бурмистров — Нэйт Сукезе.
- Никита Попугаев, Владимир Кузнецов.
С нападением все еще интереснее. Братья Фу — единственные игроки этой линии, оставшиеся от «Куньлуня». Будем считать, что это своего рода связь с китайской идентичностью. Хотя Спенсер и как игрок вполне ценный актив, даже без оглядки на его происхождение. Потенциальное первое звено — это игроки, проверенные в других клубах КХЛ, в том числе в топах. Ник Меркли, правда, так и не стал своим в Екатеринбурге, а Борна Рендулич провалился в Магнитогорске. Зато в командах попроще оба были лидерами. Райан Спунер центрил Владимира Ткачева и Рида Буше, что уже говорит о много, хотя он и не лидер по своему характеру. Из новичков КХЛ есть как более работящие Нэйт Сукезе и Райли Саттер, так и креативный Макс Эллит, а также разносторонний Гейдж Куинни. Последний успел поиграть у Галлана в «Вегасе». Интереснее всего, какие роли заберут в китайско-питерской команде россияне. Иван Чехович был одним из лидеров «Витязя», так что и в «Шанхае» не должен потеряться. Никуда не нужно переезжать экс-форварду СКА Павлу Акользину, который органично заберет место в нижних звеньях. А вот лучшие годы Александра Бурмистрова, которого «Дрэгонс» представили наиболее шумно, уже позади. Хотя когда-то он небезуспешно играл в НХЛ против команд Галлана.
Дмитрий Ерыкалов