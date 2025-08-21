Китайский «Шанхай» станет русским «Вегасом»? Какой состав ждет канадца Галлана в первый сезон в КХЛ

С нападением все еще интереснее. Братья Фу — единственные игроки этой линии, оставшиеся от «Куньлуня». Будем считать, что это своего рода связь с китайской идентичностью. Хотя Спенсер и как игрок вполне ценный актив, даже без оглядки на его происхождение. Потенциальное первое звено — это игроки, проверенные в других клубах КХЛ, в том числе в топах. Ник Меркли, правда, так и не стал своим в Екатеринбурге, а Борна Рендулич провалился в Магнитогорске. Зато в командах попроще оба были лидерами. Райан Спунер центрил Владимира Ткачева и Рида Буше, что уже говорит о много, хотя он и не лидер по своему характеру. Из новичков КХЛ есть как более работящие Нэйт Сукезе и Райли Саттер, так и креативный Макс Эллит, а также разносторонний Гейдж Куинни. Последний успел поиграть у Галлана в «Вегасе». Интереснее всего, какие роли заберут в китайско-питерской команде россияне. Иван Чехович был одним из лидеров «Витязя», так что и в «Шанхае» не должен потеряться. Никуда не нужно переезжать экс-форварду СКА Павлу Акользину, который органично заберет место в нижних звеньях. А вот лучшие годы Александра Бурмистрова, которого «Дрэгонс» представили наиболее шумно, уже позади. Хотя когда-то он небезуспешно играл в НХЛ против команд Галлана.