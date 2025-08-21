«Перед Знарком обязательно извинюсь». Бурмистров — о конфликте в раздевалке «Ак Барса»

— Перегнул, конечно. Я намного младше и не должен себе такое позволять. Но там одно на другое наложилось, вот и прорвало… Когда остыл, понял, что был неправ, погорячился. Такое бы любой тренер не принял. С тех пор у меня зарок: никаких разговоров с тренерами. А перед Олегом Валерьевичем, как только у меня появится случай, обязательно извинюсь. Просто пока такого момента не возникало, — цитирует Бурмистрова сайт КХЛ.