«Трактор» набрал звезд, но и потерял столько же. Смогут ли челябинцы претендовать на Кубок Гагарина?

Еще когда «Трактор» триумфально двигался к финалу Кубка Гагарина, было понятно, что главной звезды в следующем сезоне в составе не будет. Нападающего Максима Шабанова давно звали в НХЛ, и в итоге он подписал контракт с «Айлендерс». А вот уход основного вратаря Зака Фукале и нападающего Виталия Кравцова стал неожиданностью.
Как заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков, ожидания Фукале по новому контракту не совпали с возможностями клуба. В итоге канадский вратарь подписался с минским «Динамо» на 71 миллион рублей в год, а «Трактор» подписал примерно на те же деньги (70 миллионов) Криса Дригера. Сработает ли эта перестановка в лучшую сторону, пока непонятно, но у Фукале есть преимущество перед Дригером — он уже адаптировался к КХЛ. Тем не менее прошлый сезон получился у Зака не настолько ярким, как первый, так что рокировка вратарей со стороны «Трактора» объяснима.
А вот ситуация с Кравцовым полна загадок. Волков заявил, что вел переговоры с игроком с начала сезона и давал контракт с повышением, а вот игрок опроверг эти слова: «В сезоне никто со мной не разговаривал по поводу контракта. У меня не было завышенных требований, но в предложении от клуба мне урезали зарплату по сравнению с прошлым сезоном, если учитывать бонусы». Кто бы ни был виноват в этой ситуации, «Трактор» недосчитался ведущего нападающего — Кравцов подписал контракт с «Ванкувером».
Уход Стивена Кэмпфера достаточно быстро компенсировался подписанием блеснувшего в минском «Динамо» Джордана Гросса — пожалуй, это можно расценивать как усиление состава. Но количественно оборона нуждается в усилении — потеря Артема Блажиевского и Ильи Николаева пока никак не компенсирована. На просмотр взяли габаритного Федора Крощинского, но как минимум еще один игрок в оборону «Трактору» необходим.
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру не скрывал своего желания поработать с лучшим бомбардиром прошлой регулярки Джошуа Ливо, и после его ухода из «Салавата Юлаева» Волков переиграл других менеджеров и подписал канадца в «Трактор». Мастерство Ливо сомнений не вызывает, а вот то, что он потерялся в плей-офф и не особо жертвовал собой ради команды, не может не напрягать — а не повторится ли ситуация в Челябинске?
Ради подписания Ливо «Трактор» расстался с Майком Веккионе, подписанным в это межсезонье, — нужно было укладываться в лимит на легионеров. Но на позиции центра у челябинцев шикарный подбор игроков — Глотов, Кадейкин, Светлаков, при необходимости может сыграть центрального новичок Михаил Григоренко. Именно его, пожалуй, и назову главной трансферной удачей Волкова в это межсезонье наряду с Гроссом. Григоренко — универсальный нападающий, который еще два года назад был самым ценным игроком плей-офф, да и в СКА он не провалился.
Подписание Егора Коршкова за 60 миллионов рублей в год вызывает большие вопросы — прошлый сезон нападающего в «Ак Барсе» получился ужасным. Высокооплачиваемый игрок попал в запас в плей-офф, хотя уж Анвара Гатиятулина трудно обвинить в том, что он не дает шансы игрокам. В «Амуре» Коршков был королем, а в Казани просто растворился.
Состав «Трактора» по-прежнему кажется мощным, но, учитывая уход Шабанова и Кравцова, все-таки стал слабее. Учитывая масштабную селекцию «Магнитки» и «Авангарда», выиграть Восточную конференцию в этом сезоне челябинцам будет крайне сложно. А ведь во многом первая строчка на «Востоке» в прошлой регулярке помогла «Трактору» получить чуть более простую сетку плей-офф и дойти до финала.
Артур Хайруллин