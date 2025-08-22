«Трактор» набрал звезд, но и потерял столько же. Смогут ли челябинцы претендовать на Кубок Гагарина?

Как заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков, ожидания Фукале по новому контракту не совпали с возможностями клуба. В итоге канадский вратарь подписался с минским «Динамо» на 71 миллион рублей в год, а «Трактор» подписал примерно на те же деньги (70 миллионов) Криса Дригера. Сработает ли эта перестановка в лучшую сторону, пока непонятно, но у Фукале есть преимущество перед Дригером — он уже адаптировался к КХЛ. Тем не менее прошлый сезон получился у Зака не настолько ярким, как первый, так что рокировка вратарей со стороны «Трактора» объяснима.