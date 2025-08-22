«Происходящее в Астане дискредитирует КХЛ в международном масштабе». Агент Пилко — о странных схемах в «Барысе»

— Переговоры по Адаму Ружичке шли очень долго, но почему вы согласились на условия «Спартака»?
— После отличного сезона у Адама было несколько вариантов продолжения карьеры, каждый из которых мы внимательно рассматривали. Но в НХЛ ему предложили только двусторонний контракт, что нас не устроило. Выступать в АХЛ и рассчитывать на редкий вызов в основной состав — потеря времени. На мой взгляд, в таком случае лучше оставаться в России как в игровом, так и в финансовом смыслах.
— Но зарплата Ружички (45 миллионов рублей в год) ниже рынка для игрока такого уровня.
— Будь Адам свободным агентом, он гарантированно получил бы больше. Да и сейчас он мог рассчитывать на 60−70 миллионов при переходе в другой клуб. Но Ружичка все равно получил неплохие деньги — больше него в «Спартаке» не зарабатывает никто. Вместе с не самыми сложными бонусами у Адама получится хорошая сумма.
— Правда, что Ружичкой интересовались другие клубы КХЛ, но со «Спартаком» им не получилось найти общий язык?
— Да, активнее всех вели себя «Авангард» и ЦСКА. Им не удалось договориться со «Спартаком» о размере компенсации. Сейчас сожалений об этом нет. Ружичка будет играть на ведущих ролях в сильной команде. Это для него оптимальный вариант.
— Уход Чайковски из «Спартака» без компенсации — неудача?
— У него был выбор — уйти без компенсации или поехать играть в ВХЛ. В такой ситуации мы остановились на первом варианте. Свое все равно мы получим. Сейчас Михал активно готовится к сезону у себя дома. Он находится в хорошей форме, залечил травмы и способен помочь своей будущей команде в КХЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшее время найду для него хороший вариант. Уже веду переговоры. Опытный защитник, который провел в КХЛ свыше 450 матчей, обязательно пригодится.
— Кого из ваших клиентов еще можно ждать в КХЛ в ближайшее время? Как новых, так и старых типа Фьоре, Принса и других.
— Я бы добавил к ним Граоваца, который провел солидный сезон в «Куньлуне» и набрал 36 очков. Кроме того, жду появления нескольких кандидатов на переезд в КХЛ после открытия тренировочных лагерей в Северной Америке.
— Переговоры со СКА по Тревору Мерфи были сложными?
— Нет, все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена, которую мы хотели получить после такого сезона, как прошлый. Люди в СКА это прекрасно понимали — общий язык нашли с ними быстро.
— Почему Даниэль Спронг выбрал ЦСКА, а не «Ак Барс», где ему предложили больше денег?
— Он с первого дня решил играть в ЦСКА, как только мы начали обсуждать разные варианты. Мое уважение «Ак Барсу» за сделанное предложение. Оно было очень хорошим. Но все русские игроки «Вашингтона», с которыми общался Спронг, посоветовали ему перейти в армейский клуб.
— Рид Буше не остался в «Авангарде» из-за тренера или из-за денег?
— Он уже в своем первом матче за «Автомобилист» против «Салавата» забил два гола и сделал результативную передачу. Мы очень довольны тем, где Рид оказался. Обсуждать его бывший клуб сейчас не хочу. Жизнь покажет, кто был прав, до конца нынешнего сезона. Мне только хотелось бы выразить благодарность Алексею Волкову, который в свое время вернул Буше в Россию и в Омск.
— Энди Андреофф не остался в КХЛ. В чем причина?
— Предложение из КХЛ у него было, но «Цюрих» — одна из лучших, если не самая лучшая команда в Европе. Андреофф — семейный человек, у него двое детей. С учетом этих обстоятельств и двухлетнего контракта он выбрал Швейцарию. Долго не думали.
— Эмиль Галимов появился в «Барысе» неожиданно. Чья это была идея?
— Контракт с ним делал не я, хотя он считается моим клиентом. Вот такая интересная история.
— Раньше вы активно работали с этим клубом. Ждать ли теперь кого-то из ваших клиентов в Астане?
— В нынешней ситуации — точно нет. В «Барысе» селекцией сейчас занимаются главный тренер Михаил Кравец, его друг по Омску Рашид Хабибулин, который смело и напрямую звонит североамериканским игрокам. Также с ними в связке работает Олег Болякин, который представляется генеральным менеджером сборной Казахстана. Рашид объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ им надо поменять своего агента на того, кто более удобен клубу. Тех, с кем привык работать Хабибулин.
Такая ситуация произошла с известной агентской компанией САА и вратарем Оливье Родригом. Стоило игроку выбрать другого представителя в КХЛ, как ему дали контракт. На таких же условиях, которые обсуждались нами изначально. САА — самое большое хоккейное агентство в мире за последние десять лет, если отталкиваться от списка Forbes. Оно представляет массу элитных игроков НХЛ в Северной Америке. Представляете, как на КХЛ смотрят в Канаде, США и Европе, когда тут происходит такая грязь? Менеджмент лиги должен понимать, что эти процессы дискредитируют лигу в международном масштабе. Такого быть не должно.