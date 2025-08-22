«Происходящее в Астане дискредитирует КХЛ в международном масштабе». Агент Пилко — о странных схемах в «Барысе»

— У него был выбор — уйти без компенсации или поехать играть в ВХЛ. В такой ситуации мы остановились на первом варианте. Свое все равно мы получим. Сейчас Михал активно готовится к сезону у себя дома. Он находится в хорошей форме, залечил травмы и способен помочь своей будущей команде в КХЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшее время найду для него хороший вариант. Уже веду переговоры. Опытный защитник, который провел в КХЛ свыше 450 матчей, обязательно пригодится.