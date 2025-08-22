Хартли: до меня «Авангард» уволил многих тренеров. А в «Локомотиве» структура совершенства

А теперь я пришёл в «Локомотив», у которого уже есть такая структура, структура совершенства. Они завоевали Кубок Гагарина, были конкурентоспособны на протяжении многих последних лет. У «Локомотива», пожалуй, лучшая академия в России. Взгляните, как много воспитанников клуба играют в больших командах — это впечатляет, к этому клубу есть огромное уважение. Для меня было легко прийти сюда и, во-первых, сохранить существующий порядок вещей, а во-вторых, восполнить пробелы благодаря приглашению Димы и Сергея. И я очень комфортно себя чувствую в таких условиях, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.