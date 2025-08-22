Хоккеист Майкл Дэл Колл перешел в минское «Динамо»

Дэл Колл был выбран «Айлендерс» в первом раунде драфта 2014 года под общим пятым номером. С января 2018 года по декабрь 2021 года Колл провел за «островитян» 112 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 21 (8+13) очко. Также на его счету 4 игры в Кубке Стэнли. Предыдущие три сезона Колл провел в Европе выступая за финский ТПС и немецкий «Изерлон Рустерс».