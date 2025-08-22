Ричмонд
Нападающий Александр Дарьин продолжит карьеру в «Адмирале»

Александр Дарьин продолжит карьеру в «Адмирале».

Александр Дарьин продолжит карьеру в «Адмирале». Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

25-летний Дарьин — воспитанник ярославского «Локомотива». В составе ярославской молодёжки выигрывал Кубок Харламова. В КХЛ дебютировал в сезоне-2019/2020 за родную команду, провёл три матча, в которых отметился голом и передачей. В следующем сезоне Дарьин был обменян в «Торпедо», с которым впервые вышел в плей-офф. В октябре 2023 года был обменян в «Витязь». Сезон за подмосковную команду стал лучшим в карьере: в 42 матчах нападающий заработал 22 (8+14) очка. В прошлом чемпионате в составе «Витязя» Дарьин провёл 48 игр, забросил четыре шайбы и отдал 12 передач. Всего в КХЛ провёл 146 матчей, заработал 58 (22+36) очков.