Овечкин — о джерси с дальневосточным леопардом: «В сентябре “Динамо” проведет матч в поддержку исчезающего вида»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед арены московского «Динамо» в джерси с дальневосточным леопардом.

Источник: ХК "Динамо" Москва

22 августа «Динамо» провело церемонию чествования Овечкина. Именной стяг форварда «Вашингтона» торжественно был поднят под своды «ВТБ Арены» перед домашним контрольным матчем московского «Динамо» с казанским «Ак Барсом». Кроме того, «Динамо» подарило 39-летнему хоккеисту золотую клюшку.

«Это дальневосточный леопард — самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре “Динамо” проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек», — цитирует Овечкина RT.

