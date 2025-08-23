Овечкин — о джерси с дальневосточным леопардом: «В сентябре “Динамо” проведет матч в поддержку исчезающего вида»

22 августа «Динамо» провело церемонию чествования Овечкина. Именной стяг форварда «Вашингтона» торжественно был поднят под своды «ВТБ Арены» перед домашним контрольным матчем московского «Динамо» с казанским «Ак Барсом». Кроме того, «Динамо» подарило 39-летнему хоккеисту золотую клюшку.
«Это дальневосточный леопард — самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре “Динамо” проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек», — цитирует Овечкина RT.
