Голдобин подписал трехлетний контракт со СКА

В КХЛ Голдобин также выступал за ЦСКА. В 2014 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» под общим 27-м номером. Также в Северной Америке он выступал за «Ванкувер Кэнакс». Всего он провел 125 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 46 очков (19 шайб + 27 передач). В КХЛ в его активе с учетом плей-офф 277 очков (120+157) в 339 матчах.