Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Голдобин подписал трехлетний контракт со СКА

Хоккеист Голдобин подписал трехлетний контракт со СКА.

Источник: ХК СКА

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Петербургский СКА подписал контракт с нападающим Николаем Голдобиным, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Ранее СКА забрал Голдобина из списка отказов, куда хоккеиста поместил московский «Спартак».

Голдобин перешел в «Спартак» из магнитогорского «Металлурга» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 Голдобин установил рекорд клуба по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ, набрав 78 очков (37 голов и 41 результативная передача) в 67 матчах.

В КХЛ Голдобин также выступал за ЦСКА. В 2014 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» под общим 27-м номером. Также в Северной Америке он выступал за «Ванкувер Кэнакс». Всего он провел 125 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 46 очков (19 шайб + 27 передач). В КХЛ в его активе с учетом плей-офф 277 очков (120+157) в 339 матчах.