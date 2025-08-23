Голдобин подписал трехлетний контракт со СКА

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Петербургский СКА подписал контракт с нападающим Николаем Голдобиным, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на три года.
Ранее СКА забрал Голдобина из списка отказов, куда хоккеиста поместил московский «Спартак».
Голдобин перешел в «Спартак» из магнитогорского «Металлурга» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 Голдобин установил рекорд клуба по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ, набрав 78 очков (37 голов и 41 результативная передача) в 67 матчах.
В КХЛ Голдобин также выступал за ЦСКА. В 2014 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» под общим 27-м номером. Также в Северной Америке он выступал за «Ванкувер Кэнакс». Всего он провел 125 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 46 очков (19 шайб + 27 передач). В КХЛ в его активе с учетом плей-офф 277 очков (120+157) в 339 матчах.