ЦСКА обыграл «Динамо» в товарищеском матче

Дубль Бучельникова помог ЦСКА обыграть «Динамо» в товарищеском матче.

Источник: ХК ЦСКА

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл столичное «Динамо» в предсезонном товарищеском матче.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1. У ЦСКА дубль оформил Дмитрий Бучельников (9-я и 56-я минуты), также отличились Дмитрий Саморуков (42) и Виталий Абрамов (48). В составе «Динамо» шайбу забросил Даниил Пыленков (52).

ЦСКА в прошедшем сезоне завершил выступление в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии минскому «Динамо» (2−4). «Бело-голубые» дошли до полуфинала розыгрыша, где проиграли челябинскому «Трактору» (1−4).