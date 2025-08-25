ЦСКА обыграл «Динамо» в товарищеском матче

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1. У ЦСКА дубль оформил Дмитрий Бучельников (9-я и 56-я минуты), также отличились Дмитрий Саморуков (42) и Виталий Абрамов (48). В составе «Динамо» шайбу забросил Даниил Пыленков (52).