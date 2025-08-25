СКА уступил «Ак Барсу» в овертайме, «Трактор» не смог забить «Амуру». Итоги дня в КХЛ

«Всегда надо доказывать, что мы лучше соперника во всех аспектах. Даже в товарищеских играх. Поэтому идём от игры к игре. С каждой тренировкой узнаю что-то новое о партнёрах по своей тройке. Нам удаётся наладить взаимодействия. Главный результат будем показывать уже в сезоне. С “Динамо” мы как раз начнём регулярку, но там будет матч на совсем других скоростях. Мы активно работаем и готовы подтвердить амбиции уже в официальных встречах», — поделился эмоциями после матча Бучельников.