Громкий успех или громкий провал? Что ждет СКА после революции

Даже несмотря на вылет в первом раунде Кубка Гагарина, в уход Романа Ротенберга из СКА все равно не верилось. Уж слишком прочно закрепилась ассоциация армейского клуба с харизматичным руководителем, впоследствии ставшим главным тренером команды. Но СКА не избежал кардинальных изменений: на майском заседании был полностью обновлен совет директоров, председателем которого стал чиновник «Газпрома» Виталий Маркелов. Ротенберг в клубе не остался ни в какой роли, а позднее стало известно о назначении на пост главного тренера СКА Игоря Ларионова, последние три сезона трудившегося в «Торпедо».
Если бы это назначение состоялось два года назад, после ярчайшего дебюта Ларионова в КХЛ, его можно было бы объяснить. Появление Ларионова в «Торпедо» стало глотком свежего воздуха для лиги — искрометный атакующий хоккей без оглядки на оборону с ходу приглянулся большинству болельщиков. Но постепенно игра нижегородцев менялась в сторону более прагматичной, тренер стремился к захвату власти в клубе и повышению собственного влияния, а результаты ухудшались. Логичный итог этого — отставка из «Торпедо» по итогам прошлого сезона.
Вряд ли в СКА решились бы на назначение молодого и неопытного специалиста, а ведь поначалу главной кандидатурой считался Евгений Кетов, входивший в тренерский штаб Ротенберга. Ларионов же — фигура, хоть и противоречивая. И в СКА уже успели в этом убедиться: в числе первых трансферов оказался канадский защитник Маркус Филлипс, который и в «Торпедо» не впечатлял. А ведь сам Ларионов на старте карьеры в Нижнем Новгороде уверял, что легионеры в России нужны только самого высокого качества.
Чтобы усилить состав, в том числе на иностранном рынке, в СКА пригласили бывшего генменеджера «Куньлуня» Николая Феоктистова. И он привез в Санкт-Петербург двух интересных нападающих — Рокко Гримальди и Джозефа Бландизи. Первый-то уж точно должен становиться в КХЛ звездой — за океаном он был успешен, а на чемпионате мира-2023 стал лучшим бомбардиром. Многого ждут и от Бландизи.
Но, пожалуй, самой громкой сделкой с участием СКА оказалось подписание Николая Голдобина. Формально его забрали из списка отказов, но на деле за него отдали молодых нападающих Кузьмина и Ильина, права на играющих в Северной Америке вратаря Хажеева и форварда Грошева, а также 35 миллионов рублей в качестве денежной компенсации. Ларионов был агентом Голдобина на старте его карьеры, и желание тренера видеть в составе одного из лучших форвардов лиги объяснимо.
В итоге топ-6 нападения СКА кажется очень приличным — есть как остроатакующие Голдобин с Гримальди, так и универсальные Хайруллин с Плотниковым, которые не дадут просесть звеньям в обороне. Неплохо выглядят и нижние тройки, а вот оборонительная линия вызывает сомнения. Из всех основных защитников прошлый сезон удался, пожалуй, только Тревору Мерфи. Менелл зачах в московском «Динамо» и в плей-офф порой не попадал в состав, Зайцев и Педан также не были образцами надежности.
Нет уверенности и во вратарской линии — Плешков, Заврагин и вернувшийся из «Сочи» Иванов, бесспорно, талантливы, но готовы ли они тащить команду в плей-офф? Полгода назад были не готовы. И это как раз те моменты, которые не дают отнести обновленный СКА к фаворитам сезона. Хотя наблюдать за командой будет, безусловно, интересно. Вернется ли Ларионов к кружевному хоккею или окончательно станет прагматиком? Сколько матчей в первых двух звеньях проведет его сын? Станет ли самый низкорослый игрок лиги Гримальди (168 см) звездой? Ждем ответов.
Артур Хайруллин