Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Мощный камбэк «Трактора», «Автомобилист» разгромил «Ак Барс». Итоги дня в хоккее

Предсезонка в КХЛ выходит на свою финальную стадию.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Представляем результаты предсезонных матчей Континентальной хоккейной лиги за 26 августа.

«Амур» в овертайме обыграл «Ладу»

На 14-й минуте первого периода Андрей Обидин с передач Данила Башкирова и Андрея Алтыбармакяна открыл счёт во встрече. Спустя минуту Евгений Свечников восстановил равенство в счёте. Ассистами отметились Матвей Заседа и Иван Мищенко. Во втором и третьем периодах команды голов не забили. В овертайме бросок Матвея Заседы принёс победу «Амуру».

«Барыс» проиграл «Магнитке»

На 10-й минуте первого периода Андрей Козлов открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. На 18-й минуте третьего периода Матвей Галенюк забил второй гол «Магнитки» в матче. Спустя минуту Семён Симонов сократил отставание «Барыса» до минимума, однако на большее казахстанского клуба не хватило.

«Трактор» выиграл у «Сочи»

По ходу первого периода «Трактор» уступал со счётом 0:3, однако ещё до сирены на первый перерыв сумел отыграть две шайбы и завершить период со счётом 2:4. На старте второго периода Уилл Биттен сделал счёт 4:2 в пользу «Сочи». До конца второго периода «Трактору» удалось сравнять счёт — отличились Степан Горбунов и Джордан Гросс. Победу челябинскому клубу за полторы минуты до финальной сирены при равном счёте принёс Семён Дер-Аргучинцев.

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург»

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Максим Кузнецов, Александр Жаровский, Егор Сучков, Илья Федотов, оформивший дубль голом в пустые ворота в концовке встречи. За «Металлург» отличились Сергей Толчинский и Люк Джонсон.

«Автомобилист» разгромил «Ак Барс»

Примечательно, что все шесть шайб «Автомобилиста» забросили разные хоккеисты: Максим Денежкин, Артём Каштанов, Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста, Ярослав Бусыгин и Кёртис Валк. Единственную шайбу в составе «Ак Барса» при счёте 0:6 в большинстве забросил 19-летний нападающий Тимофей Жулин.

Егор Торишный