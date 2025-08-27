Истина в звене: чего ждать от Кубка мэра Москвы

Надеяться на мгновенное возвращение трофея на Ленинградку сложно. Никитин и в ЦСКА, и в «Локомотиве» пришел к успеху не сразу — готовы ли в офисе армейского клуба к тому, что первый сезон будет «пристрелочным»? Все-таки ресурсов потрачено прилично — и для подписания Никитина с его тренерским штабом, и для подписания новичков. Среди главных трансферов стоит выделить вратаря Спенсера Мартина, поигравшего в НХЛ, и защитника Джереми Роя, которого в КХЛ прекрасно знают по игре за «Витязь». Еще до расформирования «Витязя» армейцы успели выкупить у подмосковного клуба двух ключевых игроков — Роя и нападающего Дмитрия Бучельникова. Последний выдал прорывной сезон, набрав почти в два раза больше очков, чем за год до этого в «Адмирале». Сейчас он наигрывается в звене еще с двумя новичками: Денисом Зерновым и Николаем Коваленко.