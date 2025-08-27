Истина в звене: чего ждать от Кубка мэра Москвы

Традиционный предсезонный турнир в этом году пройдет с 28 по 31 августа. Участниками Кубка мэра станут «Торпедо», «Шанхай Дрэгонс», минское и московское «Динамо», ЦСКА и «Спартак». В первые три дня состоятся матчи группового этапа, а уже в последний день месяца — игры за пятое, третье и первое места. О главных интригах турнира — в материале «Известий».
Первый сезон после возвращения в ЦСКА
Игорь Никитин покинул ЦСКА летом 2021-го после поражения в финале от «Авангарда» и долго выстраивал чемпионскую команду в Ярославле. Поверить в то, что сразу после триумфа он уйдет из «Локомотива», было сложно, но слухи о его переходе начали появляться уже на следующий день после решающего матча с «Трактором» в финальной серии. О мотивах Никитина можно только догадываться, но у многих из нас в жизни бывают предложения, от которых по разным причинам отказываться просто нельзя. Вот и тренер не отказался.
Надеяться на мгновенное возвращение трофея на Ленинградку сложно. Никитин и в ЦСКА, и в «Локомотиве» пришел к успеху не сразу — готовы ли в офисе армейского клуба к тому, что первый сезон будет «пристрелочным»? Все-таки ресурсов потрачено прилично — и для подписания Никитина с его тренерским штабом, и для подписания новичков. Среди главных трансферов стоит выделить вратаря Спенсера Мартина, поигравшего в НХЛ, и защитника Джереми Роя, которого в КХЛ прекрасно знают по игре за «Витязь». Еще до расформирования «Витязя» армейцы успели выкупить у подмосковного клуба двух ключевых игроков — Роя и нападающего Дмитрия Бучельникова. Последний выдал прорывной сезон, набрав почти в два раза больше очков, чем за год до этого в «Адмирале». Сейчас он наигрывается в звене еще с двумя новичками: Денисом Зерновым и Николаем Коваленко.
Еще одним мощным подписанием в атаку стал канадский нападающий Даниэль Спронг, за которого ЦСКА выиграл борьбу у «Ак Барса». Зарплата Спронга составит 75 млн рублей в год, но в контракте форварда прописаны очень солидные бонусы: по 50 млн рублей он может получить за попадание в топ-3 лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата, топ-3 лучших снайперов и за 80 набранных очков в регулярке.
Следить за ЦСКА будет интересно — первый сезон Никитина после возвращения в клуб — чуть ли не главная интрига предстоящего чемпионата. Но к результатам летних турниров все-таки стоит относиться спокойнее, поскольку команды на данном этапе ставят перед собой совсем другие цели. На Кубке мэра Москвы мы увидим общие очертания обновленного ЦСКА. Нынешний состав не позволяет Никитину выстроить привычную систему — придется становиться гибче.
Дебют «Шанхай Дрэгонс» на предсезонных турнирах
Этим летом «Куньлунь» завершил свое существование в прежнем виде. Китайский клуб был переименован в «Шанхай Дрэгонс» и переехал на «СКА Арену», где теперь будет проводить свои домашние матчи. Главным тренером «драконов» стал известный специалист Жерар Галлан, имеющий огромный опыт работы с командами НХЛ. Главный козырь канадца заключается в том, что он умеет взаимодействовать с клубами разного уровня. Довольно слабым составом «Шанхая» его не удивишь.
«Дрэгонс» сильно затянули с трансферами — это было связано с различными юридическими моментами. Менеджменту пришлось обходиться теми игроками, которые остались на рынке. В составе нет ни одного хоккеиста с претензией хотя бы на локальную звездность, если не считать с определенной натяжкой братьев Фу. Их дуэт скорее служит напоминанием о китайских корнях команды. Попытки заполучить Николая Голдобина, Джошуа Ливо и Александра Хмелевского завершились безуспешно. Каким бы амбициозным ни был проект на старте, необходимы не только деньги, но и проверенные временем репутация и умение решать поставленные задачи. Например, неплохой нападающий Алекс Лимож, солидно выступавший на уровне АХЛ в «Херши», отдал предпочтение минскому «Динамо».
На бумаге «Шанхай» выглядит скорее командой для борьбы за место в восьмерке, чем одним из фаворитов чемпионата, хотя амбиции у руководства клуба теперь как никогда высоки. «Шанхай» довольно поздно начинает предсезонную подготовку. В связи с этим сыгранность у «драконов» будет минимальная. Галлану придется усердно поработать, чтобы подвести команду к началу регулярки в оптимальной форме.
«Спартак» без Николая Голдобина
«Спартак» в это межсезонье избавился от Николая Голдобина — красно-белые выставили звездного форварда на драфт отказов, откуда его в результате забрал СКА. Наверняка понадобится приличное количество времени, чтобы понять, на что способна столичная команда без своего лидера. Недавно перешедшего в «Спартак» из «Салавата Юлаева» Нэйтана Тодда сложно назвать равноценной заменой Голдобину. Канадец смотрится игроком немного более низкого уровня. Неизвестно, насколько тяжело Тодд воспримет потерю звездного партнера в лице Джошуа Ливо, с которым они выходили в одном звене в «Салавате».
Московский клуб этим летом слегка обновился и даже немного ослаб. В связи с этим болельщикам остается надеяться на нераскрытый потенциал. На Кубке мэра Москвы команда Алексея Жамнова должна выступить в приблизительно оптимальном составе. Это хороший повод посмотреть на попытки тренерского штаба компенсировать потерю Голдобина. Восполнить ее, видимо, придется внутренними резервами.
Радмир Сахибгареев