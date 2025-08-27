Такого мощного состава у «Динамо» при Кудашове еще не было. Доберутся ли бело-голубые до кубка?

Нападающий Дмитрий Рашевский всегда ассоциировался с московским «Динамо», в составе которого и стал звездой лиги. Но последний сезон выдался для него не самым успешным — главный тренер Алексей Кудашов периодически воспитывал Рашевского и даже в плей-офф держал в запасе 13-м нападающим. Переход в «Авангард» — большой вызов для Дмитрия. В «Динамо» он был хорош, но все же находился за спинами Гусева и Уила — пора выходить на первые роли. Бело-голубые же получили за Рашевского отличную компенсацию — по информации «СЭ», около 120 миллионов рублей.