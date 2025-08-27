Такого мощного состава у «Динамо» при Кудашове еще не было. Доберутся ли бело-голубые до кубка?

Московское «Динамо» в нынешнее межсезонье по праву можно считать командой, в которой собрано наибольшее количество альтруистов. Судите сами: Владислав Подъяпольский, Игорь Ожиганов и Кирилл Адамчук добровольно пошли на сокращение зарплаты, чтобы «Динамо» было проще уложиться в потолок зарплат, а Никита Гусев вообще изначально подписался на просмотровый контракт. Позднее лучший бомбардир бело-голубых заключил договор с зарплатой 47 миллионов рублей в год. Такая сумма вряд ли соответствует уровню одного из сильнейших нападающих КХЛ, но Гусев согласился на такие условия — ну чем не альтруист?
При всем этом «Динамо» смогло зарегистрировать контракт Гусева только после того, как в список травмированных был помещен центрфорвард Артем Михеев. Пожалуй, его потерю на данный момент можно назвать самой чувствительной для команды — при этом есть хорошие шансы, что Михеев сможет вернуться в строй по ходу нынешнего сезона. Оборонительного центрфорварда сильнее Артема в лиге найти сложно, так что для «Динамо» его фигура не менее важна, чем Гусева или Джордана Уила.
Нападающий Дмитрий Рашевский всегда ассоциировался с московским «Динамо», в составе которого и стал звездой лиги. Но последний сезон выдался для него не самым успешным — главный тренер Алексей Кудашов периодически воспитывал Рашевского и даже в плей-офф держал в запасе 13-м нападающим. Переход в «Авангард» — большой вызов для Дмитрия. В «Динамо» он был хорош, но все же находился за спинами Гусева и Уила — пора выходить на первые роли. Бело-голубые же получили за Рашевского отличную компенсацию — по информации «СЭ», около 120 миллионов рублей.
В нынешней ситуации для «Динамо» важнее было сохранить защитника Даниила Пыленкова, которого звали в «Тампу», и нападающего Максима Комтуа. И бело-голубым это удалось — во многом благодаря назначенному в межсезонье спортивным директором Рафику Якубову. А перестановки в СКА позволили «Динамо» сохранить и Максима Джиошвили — его контракт с армейцами не успел вступить в силу, и бело-голубые оперативно договорились с нападающим о продлении сотрудничества.
В итоге «Динамо» удалось не только сохранить практически всех, в ком в клубе были заинтересованы, но и усилить состав. Шведский защитник Фредрик Классон за годы в ЦСКА убедил в своей надежности — за него в «Динамо» выиграли борьбу у еще пары достаточно серьезных клубов КХЛ. У канадского форварда Девина Броссо из-за травмы получился скомканный сезон в «Амуре», но почти 0,5 гола за матч — солидный показатель для игрока команды-аутсайдера.
Крупный контракт получил в «Динамо» форвард Максим Мамин — его зарплата составит 60 миллионов рублей в год. Приобретение неоднозначное, учитывая не самый удачный последний сезон Мамина в ЦСКА. Но мастерства у него, как и у еще одного бывшего армейца Антона Слепышева, хватает, а в атаке бело-голубых упор сделан именно на это.
Без молодых талантов «Динамо» не обойдется, при этом сконцентрированы они в первую очередь в защитной линии. Большие надежды на вернувшегося из аренды в «Ладе» Магомеда Шараканова и 18-летнего Курбана Лиъматова. Но клубная школа в целом работает удачно — тот же Римашевский уже не первый год стабильно играет в основе, хотя ему всего 20 лет.
В минувшем сезоне «Динамо» преодолело пресловутое «проклятие второго раунда», впервые за 12 лет забравшись в полуфинал. Но с таким составом от команды Кудашова будут ждать большего. Тренер показал, что он может создать приличную команду, но нынешний сезон будет показательным — пожалуй, настолько мощного и сбалансированного состава у «Динамо» при Кудашове еще не было.
Артур Хайруллин