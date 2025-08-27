Новый тренер «Барыса» сделал заявление после первой победы

Напомним, столичный клуб Казахстана обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:3) в рамках второго матча товарищеского турне в Магнитогорске (Россия).
«Сегодня была другая игра: был командный дух, желание, ребята старались, работали. Все играют на победу. Неважно, предсезонка или нет. Просто на предсезонке тренеры часто проверяют какие-то моменты, поэтому игра не всегда складывается так, как хотелось», — заявил Кравец.
«Победы придают ребятам уверенности. Они понимают, за счет чего выигрывают. Соперники совершенно разные. Важно, что ребята перестроились, сегодня вышли игроки, которые смогли перевернуть наш хоккей. И мы из унылой команды превратились в боевую дружину», — добавил специалист.
Отметим, тренерская карьера Кравца началась в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разные годы работал с такими клубами, как «Витязь», «Амур», «Авангард» и «Куньлунь».
4 августа «Барыс» официально объявил о назначение Михаила Кравца. На этом посту он сменил прежнего наставника Галыма Мамбеталиева.