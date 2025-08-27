«Ак Барс» поставил всё на контракт с Денисенко. Казань вынуждена идти на поводу у игрока

Требование о повышении суммы контракта может быть логичной компенсацией за неудобства, которые принесли спортсмену затянувшиеся переговоры между клубами. К тому же так работает рыночная экономика: если Денисенко нужен «Ак Барсу» сейчас больше, чем Григорию — «Ак Барс», то почему он должен идти на уступки и соглашаться на контракт уровня хоккеистов третьего звена? Другое дело, что в реальности есть большие сомнения, что даже в нейтральной Швейцарии с большим энтузиазмом отнесутся к российскому хоккеисту. Тем более не к звезде первой величины, а к игроку АХЛ. Космических денег в Европе нет, даже если ему и выпишут сопоставимый с 60 млн рублей контракт в евро, на хорошие бонусы он может не рассчитывать, в то время как в России это чуть ли не основной источник заработка.