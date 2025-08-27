Великий Ларионов объяснил свою ненависть к СССР и Сталину. Согласны с мнением легендарного Профессора?

«Надеюсь, советского режима больше никогда не будет. Потому что в этом случае люди вновь будут страдать. Огромный минус для России, что за весь период существования Советского Союза никто так и не был наказан. По-другому обстояли дела в Германии — после Второй мировой войны был Нюрнбергский процесс. Он стал большим уроком для всех. В России же, в эпоху Сталина, мы потеряли 40 миллионов человек, и ничья голова за это так и не полетела», — говорил Профессор спустя много лет после развала СССР в интервью Seattle Times.