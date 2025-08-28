Ричмонд
«Локомотив» расстался с новичком, «Ак Барс» приобрёл Карпухина. Итоги дня в хоккее

«Автомобилист» выиграл предсезонный турнир в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Представляем результаты предсезонных матчей Континентальной хоккейной лиги за 27 августа, а также трансферные новости.

«Барыс» обыграл «Салават Юлаев»

На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Прохор Корбит, которому ассистировали Александр Хмелевски и Илья Федотов. Менее чем через минуту «Барыс» сравнял счёт — дебютным голом за клуб отметился новичок Майк Веккионе. Во втором периоде на дубль форварда «Барыса» Алихана Асетова уфимский клуб ответил голом Данила Алалыкина. На 51-й минуте голом в большинстве счёт сравнял Александр Хмелевски. В дополнительное время победу одержал «Барыс» благодаря сольному проходу Динмухамеда Кайыржана.

«Металлург» уступил своему фарм-клубу в серии буллитов

На восьмой минуте первого периода Алексей Фурса открыл счёт во встрече. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Алексей Мастрюков сделал счёт 2:0 в пользу «Магнитки». В середине периода Никита Куричев отыграл одну шайбу «Металлурга». На 17-й минуте периода Павел Тютнев сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Магнитки». Победный бросок — на счету Алексея Фурсы.

«Автомобилист» всухую обыграл СКА

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 16-й минуте второго периода форвард «Автомобилиста» Никита Шашков открыл счёт во встрече. Эта шайба осталась единственной в игре.

Таким образом, «Автомобилист» стал победителем турнира имени Николая Пучкова, набрав четыре очка. Санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко. Вторая строчка — у «Ак Барса» (два очка).

«Локомотив» обменял Холлоуэлла в «Ладу»

Хоккейные клубы «Лада» и «Локомотив» совершили сделку. В обмен на денежную компенсацию в тольяттинский клуб перешёл 26-летний канадский защитник Мак Холлоуэлл. Односторонний контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Отметим, что защитник покинул «Локомотив», не сыграв за ярославскую команду ни одного официального матча.

Практически всю карьеру игрок обороны провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету в АХЛ 244 встречи, в которых Холлоуэлл набрал 136 (14+122) очков. В Национальной хоккейной лиге Мак провёл шесть матчей за «Лифс», отдав две передачи.

Илья Карпухин перешëл в «Ак Барс»

Защитник Илья Карпухин стал игроком казанского «Ак Барса». Контракт с 27-летним игроком обороны рассчитан до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», однако 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В плей-офф на счету Карпухина шесть игр и два очка — один гол и одна результативная передача.

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 голевых передач.

Егор Торишный