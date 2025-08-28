«Локомотив» расстался с новичком, «Ак Барс» приобрёл Карпухина. Итоги дня в хоккее

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», однако 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В плей-офф на счету Карпухина шесть игр и два очка — один гол и одна результативная передача.