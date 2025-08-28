Плотников: не знаем до конца из-за каких причин СКА переехал в «Ледовый»

«Будет ли дерби с “Драконами”? Всегда интересно, когда две команды в одном городе и как видите, у них собирается хорошая команда, сильный тренерский штаб. Будет интересно с ними сыграть.



Первые эмоции, когда узнал про “Шанхай” в Питере? Это интересно, почему не мы на “СКА Арене”… Но мы здесь не решаем, много не знаем.



Не знаем до конца из-за каких причин мы переехали в “Ледовый”, как всё произошло… Но нам и здесь комфортно.



Ситуация забавная, конечно, вишенка сумасшедшему межсезонью, добавили или даже начали с неё», — сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.