«Сочи» подписал контракт с Березиным

«Сочи» подписал контракт с защитником Березиным.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» подписал контракт с защитником Максимом Березиным, сообщается в Telegram-канале команды.

Соглашение с Березиным заключено на один год.

Два последних сезона 34-летний игрок выступал в составе тольяттинской «Лады», которую покинул в августе.

Березин является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика», он стал рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей (469). Кроме того, играл за омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего в лиге провел 767 матчей, набрав в них 148 очков (48 голов +100 передач). В минувшем сезоне защитник сыграл 66 игр и набрал 13 (4+9) результативных баллов.