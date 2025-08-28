«Сочи» подписал контракт с Березиным

Березин является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика», он стал рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей (469). Кроме того, играл за омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего в лиге провел 767 матчей, набрав в них 148 очков (48 голов +100 передач). В минувшем сезоне защитник сыграл 66 игр и набрал 13 (4+9) результативных баллов.