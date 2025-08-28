Ричмонд
Спортивный директор «Металлурга» отреагировал на присутствие Кузнецова на трибуне во время матча

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал присутствие нападающего Евгения Кузнецова на трибунах домашней арены во время матча с «Магниткой» (2:3 Б).

Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Это были просто гости, это ни о чем не говорит, ни к чему не обязывает. Развею все слухи и домыслы. У нас есть интерес ко многим, но есть и потолок зарплат, и наши игроки, на которых мы рассчитываем. Мы начинаем таким составом, а дальше будем смотреть», — приводит слова Бирюкова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 33-летний Кузнецов выступал за СКА. В регулярном чемпионате КХЛ он провел всего 39 матчей из-за травм, набрав 37 (12+25) очков. Кузнецов наблюдал за игрой вместе с нападающим «Металлурга» Владимиром Ткачевым.