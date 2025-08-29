«Трактор» — в финале домашнего турнира, первый гол новой звезды ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Дебютной шайбой за ЦСКА отметился нападающий Даниэль Спронг, открывший счёт при игре в большинстве в матче на 37-й минуте с передач Джереми Роя и Дениса Гурьянова. На 46-й минуте также дебютный гол за армейский клуб забил форвард Николай Коваленко с передачи Дмитрия Бучельникова. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.