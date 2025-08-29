Алексей Морозов: «Буду рад, если Овечкин и Малкин продолжат карьеру в нашей лиге»

Ровно через неделю стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уже 5 сентября действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» примет у себя дома финалиста прошлого плей-офф челябинский «Трактор».
В интервью «Известиям» президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, насколько вероятно пополнение лиги в ближайшем будущем, кто из клубов Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) проявлял интерес к повышению в последние годы, объяснил, почему его организация не может по аналогии с НХЛ выйти из-под юрисдикции РУСАДА и самостоятельно применять санкции в отношении хоккеистов, а также оценил шансы на возвращение в КХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина, чьи нынешние контракты с клубами НХЛ истекают в 2026 году.
— В следующем году у Александра Овечкина заканчивается контракт с «Вашингтоном», а у Евгения Малкина — с «Питтсбургом». Мечтаете, чтобы они уже следующим летом вернулись в Россию и стали играть в КХЛ?
— Всё, что я могу сейчас им, — это пожелание здоровья. Чтобы они сохранили его. И чтоб были силы играть дальше. Если они примут решение продолжить карьеру в КХЛ, я будут только рад и счастлив. Думаю, наши болельщики тоже с удовольствием поддержат их приезд и будут приходить смотреть на их игру. Если Овечкин и Малкин приедут к нам, обязательно поднимут дополнительный ажиотаж, дополнительный интерес к лиге.
— Им найдется место под потолком зарплат? Не придется ли придумывать пункты в регламенте про вывод звезд из-под потолка, как в первые сезоны КХЛ собирался делать тогдашний президент Александр Медведев?
— В прошлом году Евгений Кузнецов приехал в СКА. И выводить из-под потолка его не пришлось. Илья Ковальчук приезжал в «Авангард» в первый сезон нынешнего потолка — его тоже никто не выводил. Их контракты полностью соответствовали регламенту КХЛ. К тому же большие звезды у нас часто заключают соглашения, предполагающие большие бонусы. И могут заработать на этом хорошие деньги. Вот возьмите контракт Кузнецова в СКА. Если б он смог его выполнить, если бы у него не было травмы и других ситуаций, то он в итоге заработал бы деньги, сопоставимые с теми, что зарабатывал в Северной Америке.
— То есть проблем с этим в случае возвращения наших мегазвезд вы не видите?
— Давайте поживем и увидим. Дождемся, приедут ли в следующем году ребята в Россию, захотят ли играть. А если захотят, то с какими командами подпишут контракты. Это будут команды, у которых окажется достаточно места под потолком зарплат, чтобы подписать хоккеистов такого уровня.
— На недавней предсезонной пресс-конференции, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с РУСАДА, вы сказали, что живете по законам Российской Федерации и обязаны подчиниться требованиям ВАДА и РУСАДА. Но в 2024 году лиге удалось согласовать с руководящими органами страны изменение закона, позволившее КХЛ выйти из подчинения ФХР. Чем ситуация с федерацией отличается от ситуации с РУСАДА?
— Есть закон, в рамках которого определены обязательства Олимпийского комитета России. Это федеральный закон, устанавливающий правила, которым мы подчиняемся. Поэтому, для того чтобы что-то изменить, необходимо сначала изменить федеральный закон.
— Его сложнее изменить, чем те пункты закона, которые раньше предписывали КХЛ подчиняться ФХР?
— Мы не тот орган, который изменяет федеральные законы. Мы можем внести свои предложения, но решение зависит от Олимпийского комитета, правительства России и Министерства спорта. Если они захотят и дадут согласие, то законы будут пересматриваться и вноситься изменения. А сейчас мы подчиняемся тому федеральному закону, который действует в нашей стране.
— После того как «Витязь» снялся с соревнований, осталось 22 команды. Вас устраивает такое количество участников? Не планируете начинать кого-то присматривать в ВХЛ, чтобы в перспективе пригласить в ваш чемпионат?
— Мы за всеми следим. Смотрим, кто как играет, у кого какая арена. Мы прекрасно знаем возможности команд по стране. Если у кого-то будет желание вступить в КХЛ, то мы детально проработаем этот вопрос, посмотрим инфраструктуру, финансовую составляющую и еще много-много-много пунктов, которые надо будет проверить. Пока что желающих нет, поэтому не вижу смысла заставлять кого-то идти к нам. Никого за уши тянуть не будем, это было бы неправильным.
— Кто последним проявлял конкретный интерес перейти в КХЛ?
— Год назад вступлением в КХЛ интересовалось руководство красноярского «Сокола».
— Насколько серьезный был интерес?
— Они просто узнали необходимые для вступления в КХЛ требования, какой у нас минимальный порог пола заработной платы, как он будет увеличиваться в ближайшей перспективе. Мы им всё рассказали. Из «Югры» примерно полтора года назад тоже задавали вопрос, что будет с полом, сколько он будет составлять, как будет расти, какие вступительные вложения необходимы. И с АКМ общались. Но вы знаете, что сейчас их генеральный спонсор, владелец «Академии Михайлова», подписал договор с «Ладой» и теперь финансирует в КХЛ ее.
— Вы проводили анализ того, насколько у «Сокола» и «Югры» готова инфраструктура, если они более предметно проявят интерес присоединиться к КХЛ?
— Чтобы дать полный ответ на этот вопрос, нужно садиться в самолет, лететь к ним, общаться, изучать инфраструктуру. Это надо будет делать только тогда, когда они проявят конкретный интерес.
— В прошлом году разговоры с ними не доходили до такой конкретики?
— Нет. Они только запрашивали, что надо сделать. Просто интересовались, что должны предоставить, если захотят вступить. Когда мы им дали первый пакет документов, они сказали, что пока не готовы.
Алексей Фомин