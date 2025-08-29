«Обмен был шоком: не успел приземлиться в Челябинске, как узнал об этом». Интервью нового легионера в КХЛ

Майк Веккьоне за текущее межсезонье успел сменить клуб в КХЛ. 30 июля американский нападающий подписал контракт с «Трактором», но 12 августа челябинцы обменяли его в «Барыс». Форвард уже дебютировал за новую команду на Мемориале Ромазана и отметился голом в ворота «Салавата Юлаева». В интервью «СЭ» Веккьоне прокомментировал свой трансфер, вспомнил время в системе «Вашингтона» и объяснил, почему не считает обмен из «Трактора» неуважением.
Из «Трактора» в «Барыс» за две недели
— Болельщики в Челябинске в шутку называют вас легендой «Трактора». Как реагируете на это?
— Понимаете, это бизнес. Джош Ливо — один из лучших снайперов в истории лиги, он побил рекорд в прошлом сезоне. Я понимаю, что «Трактору» нужно было обменять меня, чтобы освободить легионерское место под него. Тренер и генменеджер мне позвонили, все объяснили. Никаких обид, я все понимаю. Я счастлив быть в «Барысе». Парни приняли меня отлично, тренер помогает набрать форму, разогнаться. К тому же подписывают еще легионеров, с которыми я раньше играл и хорошо знаком. Так что я верю: все, что происходит, — к лучшему.
— Есть мотивация забить больше, чем Ливо, в этом сезоне, чтобы доказать «Трактору», что вы не хуже?
— Не думаю. Как уже сказал, он побил рекорд по голам в прошлом сезоне. Это мой первый год в лиге, я не знаю, чего ждать. Я просто стараюсь помочь команде. Если забиваю — здорово, если могу помочь другим способом — тоже хорошо. Хочу сделать все, что могу, но не собираюсь сравнивать себя с лучшим снайпером прошлого года. Моя задача — помогать «Барысу» и провести хороший сезон.
— Ситуация с «Трактором» и обменом в «Барыс» изменила ваши семейные планы? Сначала Челябинск, потом Астана — разные страны.
— На самом деле нет. Жена собиралась переехать ко мне в Челябинск, теперь переедет в Астану. Сильно ничего не изменилось. Сам обмен был шоком: я летел в Челябинск и не успел приземлиться, как уже узнал об обмене. Но никаких обид, это бизнес. Я рад быть здесь, с новой командой, и двигаться дальше.
— Для вас важно, что жена приедет в Астану?
— Конечно. Сложно привыкнуть к новому месту, когда приезжаешь один. Но команда приняла меня как родного. Легионеры из США и Канады тоже помогают — легче общаться, есть своя компания. И жена ради меня бросает все дома, переезжает сюда, поддерживает. Это три вещи — парни из команды, легионеры и моя жена, — которые делают так, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно и мог сосредоточиться на хоккее.
— С Астаной уже познакомились?
— Да. Иэн Маккошен показывал город, мы с ребятами ходили ужинать — Райли Уолш, Тайс Томпсон, Мэйсон Моррели. Все легионеры живут вместе в центре, стараемся изучать культуру, смотреть город. Я здесь меньше двух недель, но место очень красивое, а люди — добрые. Многие говорят по-английски — удобно общаться в ресторанах, магазинах. Чувствую, что все происходит не зря. У нас отличная команда, надеюсь, дальше будет еще лучше.
— Уже пробовали казахскую кухню? Конина — их главное блюдо.
— Да, знаем, она везде в меню, но пока боимся попробовать (смеется). Думаю, скоро придется. У нас дома такое не едят, поэтому немного культурный шок, но однажды попробуем — и как будет, так будет.
— Возвращаясь к «Трактору», не считаете такой обмен неуважением к себе? Сначала в вас были заинтересованы, а когда появился на рынке Ливо, планы поменялись.
— Нет, не считаю это неуважением. Это бизнес. Я даже не успел присоединиться к команде, они уже тренировались вместе пару недель. И тут становится доступным один из самых мастеровитых игроков лиги. У меня еще много вопросов — потяну ли я этот уровень? Они выбрали проверенного игрока. Для меня это дополнительная мотивация. Я понимаю, что это бизнес, и рад быть там, где я сейчас.
Овечкин может играть до 45 лет
— Почему решили перейти в КХЛ этим летом?
— Это отличная возможность для моей карьеры. АХЛ сильно помолодела, ветеранам там сложнее. Я думал об этом пару лет, но в «Херши» был отличный состав, мы выиграли два Кубка Колдера. Я получил двухлетний контракт, не хотелось уходить. Потом сменился тренер, ребята поехали за границу — я решил, что пора попробовать, пришло мое время. В «Тракторе» должны были быть два моих партнера из «Херши», а в «Барысе» я хорошо знаю Мэйсона Морелли. Все к лучшему. Хотим помочь команде, привнести опыт побед.
— Вы сыграли один матч за «Вашингтон». Почему не удалось закрепиться в НХЛ?
— Меня вызвали на один матч. Я сделал все, чтобы получить шанс. В «Вашингтоне» много звезд, много игроков из первых раундов драфта. Любой из «Херши» мог быть вызван. Я рад и этому опыту, ничего не менял бы. Выиграть два Кубка в АХЛ — это тоже особенное чувство.
— У российских болельщиков «Вашингтон» прежде всего ассоциируется с Овечкиным. Есть истории про него?
— Я сыграл всего один матч, но он сразу взял меня под свое крыло. Евгений Кузнецов — тоже. Мы сидели рядом в раздевалке, он подсказывал мне, выводил на бросок. Все парни в «Вашингтоне» были дружелюбны. Я был с командой, когда Овечкин побил рекорд Яромира Ягра. Была большая вечеринка, много пива, празднований. Приятно быть частью этого. Он просто машина — может играть и забивать хоть до 45 лет. Желаю ему всего самого лучшего.
— Что скажете о прогрессе Ивана Мирошниченко? Вы же знаете, что он поборол рак и вернулся в хоккей?
— Ситуация сложная. Он невероятно силен — и морально, и физически. Сейчас я приехал в КХЛ, не зная языка. А он в 19−20 лет приехал в США и смог так играть. Он всегда улыбается, выкладывается, играет жестко, много забивает. С первого года до второго сделал огромный шаг в зрелости, в игре в обороне. Мы выиграли вместе Кубок, он был отличным партнером, забивал важные голы. Он заслуживает места в НХЛ.
— Из общения с Овечкиным, Кузнецовым, Мирошниченко успели понять русский менталитет?
— Все парни, которых назвал, просто отличные. Еще Протас — всегда с улыбкой, он играет жестко, мы до сих пор общаемся. Помню, как в команду приезжал его младший брат. В России все такие: здороваются, улыбаются, готовы работать.
— Знаю, что иностранцы не понимают русских рукопожатий — каждое утро здороваться за руку.
— Да, Мирошниченко меня научил этому, как и Богдан Тринеев, Дмитрий Осипов. В «Вашингтоне» и «Херши» это тоже было. Теперь я в курсе этой традиции, благодарен ребятам, что просветили меня.
— Может быть, даже русские слова знаете?
— Плохие знаю (смеется). Хорошие тоже — «доброе утро», «добрый вечер». Плохие не буду говорить. Смешно слышать их и там, и здесь — парни так шутят. Особенно часто в «Херши» слышал их на лавке от русских парней.
Михаил Скрыль