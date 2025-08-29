«Обмен был шоком: не успел приземлиться в Челябинске, как узнал об этом». Интервью нового легионера в КХЛ

— Понимаете, это бизнес. Джош Ливо — один из лучших снайперов в истории лиги, он побил рекорд в прошлом сезоне. Я понимаю, что «Трактору» нужно было обменять меня, чтобы освободить легионерское место под него. Тренер и генменеджер мне позвонили, все объяснили. Никаких обид, я все понимаю. Я счастлив быть в «Барысе». Парни приняли меня отлично, тренер помогает набрать форму, разогнаться. К тому же подписывают еще легионеров, с которыми я раньше играл и хорошо знаком. Так что я верю: все, что происходит, — к лучшему.